經濟數據顯示，美國經濟與企業獲利持續維持強健，帶動美國股市17日再度改寫新高紀錄。IBM、網飛（Netflix）、德儀與英特爾等四家科技大廠的業績，將是接下來的市場關注焦點。

道瓊工業指數17日收盤揚升0.17％，報29,348點，標普500指數上漲0.39％，收在3,329.62點；科技股雲集的那斯達克指數收高0.34％，報9,388.94點。

美股三大指數過去一周漲勢凌厲，周線漲幅創下2019年8月30日以來最大。道瓊指數在過去六周有五周收紅，2020年開春迄今漲幅達2.84％。標普500指數連續兩周收高，年初迄今累計上漲3.06％，那斯達克指數更創下周線連六紅紀錄，2020年迄今勁升4.64％。

中美簽定第一階段貿易協議、美國參議院通過《美墨加協定》（USMCA），加上17日出爐的房屋開工數據創下2006年來最大升幅，激勵美股迭創新高。

KeyBank投資長馬特尤（George Mateyo）指出，中美貿易緊張紓緩，聯準會（Fed）暗示將維持低利率一段時間，而且迄今公布的2019年第四季企業獲利優於預期，皆支撐股市持續走高。

接下來投資人的關注焦點將轉至美國企業財報季，藍色巨人IBM和串流巨擘網飛將於21日公布第四季業績，德儀與英特爾的財報分別於22日和23日出爐。

在中美簽署第一階段貿易協議後，市場密切觀察企業在法說會如何談論未來展望與投資計畫。根據Refinitiv數據，2020年科技類股獲利成長估計達10.4％。

網飛面臨迪士尼等多家對手的競爭，市場擔心用戶成長減速和拍片成本躥升，使得網飛2019年股價遭遇逆風。第四季業績將顯示網飛迎戰對手的能力。

此外，分析師預期英特爾第四季營收將平均增加3％，同時預測2020年第一季營收將揚升7％。

(工商 )