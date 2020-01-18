農曆春節前夕，高雄市鳥松區公所攜手生暉慈善會結合高雄市銀領獅子會、唯新獅子會、樂活大地有機無毒農藥、總嬴企業機構等公益慈善團體，於18日上午在狐狸皇后餐廳，舉辦「生暉有愛，寒冬送暖」關懷弱勢結好緣活動，共有區內低收入戶、中低收入等弱勢家庭368戶受惠，感受到鳥松滿滿的愛心與祝福。

鳥松區公所表示，生暉慈善會自2008年創會以來，走過11個年頭，長期以具體行動關懷弱勢民眾，默默奉獻愛心投身公益，是區公所推動公益慈善事業的重要夥伴，其中生暉志工隊不老銀髮志工86歲蔡月嬌阿嬤現場熱情服務，婦女社會參與促進小組委員也到場參與關心協助。

這項寒冬送暖分享愛心活動，發送棉被、手工皂、白米等民生物資給這些弱勢家庭，現場鳥松區衛生所並提供施打流感疫苗及免費肺部X光檢查，為弱勢民眾的健康把關。

區長王耀弘表示，高雄市長韓國瑜對於弱勢族群非常地重視關心，感謝生暉慈善會及高雄市銀領獅子會等公益慈善團體大力捐輸愛心物資，希望這種愛心活動能夠帶動社會各界對弱勢族群的溫馨關懷，讓愛繼續循環傳遞到每個需要的角落。

(中時 )