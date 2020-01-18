開車進故宮「特權撒歡」？涉事女子背景被扒！

大陸革命功勛將領後代開豪車進故宮炫耀特權在大陸網上持續發酵，引發事件的微博主「@露小寶LL」不只在微博的大量個人訊息與照片被瘋傳，連她所喜好使用的時下流行的「抖音」視頻，也遭到大陸網民肉搜。網友列出她在視頻上各種炫富行為，包括價值580萬人民幣(合台幣2566萬)的手錶，還包括豪宅、豪車、名包、昂貴化妝品、私人飛機等等。

「@露小寶LL」在抖音上曬出其價值580萬人民幣的名貴手錶。（圖／微博）

據陸媒報導，自稱是大陸開國將領何長工孫媳、前中國國際航空公司空姐的微博用戶「@露小寶LL」17日在微博上曬出與友人在故宮閉館期間開著賓士車進館的照片後，大陸網上引發一陣風潮，網友紛紛質疑到底何方神聖有這本事，連法國總統賀蘭德、美國總統川普都得下車步行的北京故宮，竟然還能開著賓士越野車直闖而入，還拍照向網友炫耀。

「@露小寶LL」在網上曬出號稱是北京第一輛的賓士G63越野車，就是開進故宮的豪車。（圖／微博）

僅不到一日內，「@露小寶LL」在網上的所有資料都被網友搜索出來，而且全部是她自已在微博與抖音上的文字、圖片與視頻，大部份都是炫耀財富與奢侈品的內容，包括豪車、名包、名表、昂貴化妝品、私人飛機……等等。網友稱，「@露小寶LL」在社交媒體上「處處展現著高端消費能力」。

「@露小寶LL」網上曬出的美妝照，熟悉她的知情人士說，她經常在抖音上炫富，算是個小網紅。（圖／微博）

網友在抖音上找到她在其抖音視頻中曬出的其中一塊名錶，價值580萬人民幣。此外陸媒也在抖音獲得的視頻顯示，2018年11月她曾在住宅地下車庫發佈過該車的外觀及內部裝飾視頻，為滿足粉絲好奇，還對豪車啟動後「音浪」做了直播。

陸媒《上游新聞》也發現，「@露小寶LL」的住所應該是位於北京市朝陽區奧林匹克森林公園附近，均價每平方米超過9萬元人民幣(一平方米台幣40萬元，合每坪台幣131萬元)，她亦曾在2015年爆出以582萬元人民幣(合台幣2575萬元)購入一個私家車庫，此處是北京朝陽區高檔住宅區。

報導引述知情人士透露，「@露小寶LL」開進故宮的賓士越野車與其日常停放在住宅處的是同一輛車。「她家停放的是普通車位，業主們平時都能看到，應該是家庭所有。據說當時是加價買的，在社區裡很有名。」

知情人士還說，「@露小寶LL」除曬豪車外，還在抖音上曬出過一塊錶盤純透明的手錶，價格在1000萬人民幣(合台幣4425萬)左右。「社區業主們經常能刷到她的抖音視頻，大部分都是名車、名錶、房子等，她不僅是抖音小網紅，也是社區名人。」

報導指出，開車闖入故宮事件發生後，不到一日之內「@露小寶LL」除了連夜刪除全部微博外，其抖音亦被清空。

(中時電子報)