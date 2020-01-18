桃園一所國中體育班的黃姓助理教練，伸狼爪對2名男學生脫褲打手槍、抓下體猥褻，並以親臉頰、咬背部性騷至少160次，不但遭桃檢起訴，校方也被監委糾正違法聘任教練、未依法調查、通報，桃園地院法官斥黃為逞自己私慾猥褻，依4個對未滿14歲男子犯強制猥褻罪判黃男4年期刑。

33歲黃姓男子2016年間經桃園一所國中的棒球隊後援會聘任為社團指導教師和棒球隊助理教練，負責教導棒球隊，黃男卻趁機對年僅13歲的男學生伸狼爪，不但抓學生下體猥褻，更強脫男學生褲子幫忙打手槍，完全不顧男學生掙扎反抗。

黃男還以每2至3天1次的頻率，把男學生拉進寢室內，熊抱後吻臉、咬背，也曾在教室正面強吻男學生，1年多來至少性騷擾160次。但案情爆發後黃男哭求原諒，換得家長和學生同意針對性騷擾部分撤告。

黃男還拜託法官給予緩刑，但法官認為，黃男明知學生還未滿14歲，卻未能節制自己欲望，違反男學生意願強制猥褻、侵害性自主權，對於小男生的身心發展影響甚鉅，恐損及日後對正確兩性關係的認知與觀感，危害甚大，不但不給減刑、更不給緩刑，依強制猥褻罪共4罪合併執行4年，全案仍可上訴。

不過監委高鳳仙卻認為，黃男自2016年起，涉嫌對7位學生做出摸、親、捏、拉或打生殖器的性侵害行為，並對22位學生有親、咬、摸或捏臉、手臂、背或肩膀等性騷擾行為，校方卻於2018年3月通知20位家長到校填寫撤回申請調查同意書，並僅對2學生進行調查，對其他20餘位受害學生未依法調查處理，認為有嚴重違失。

高鳳仙斥校方對教練長期體罰渾然不知，得知後還忽視、淡化及曲解體罰事實，未依《兒少法》規定於得知內24小時內向地方主管機關通報，甚至把「兒童及少年保護事件」錯誤記載為「管教衝突事件」，且明知黃男未具備C級以上教練證聘任資格，卻未依法定聘用程序，對校方提出糾正，檢討人員違失與偵辦、裁罰。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )