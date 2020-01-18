神岡區公所18日舉辦「愛『鼠』於你春聯揮毫．喜迎燈會活動」。（神岡區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中神岡區公所18日舉辦「愛『鼠』於你春聯揮毫．喜迎燈會活動」，除了透過「墨寶凝書香」豐富鄉親文化生活外，並進行年末公益送暖，由民間企業與社團共同攜手助弱勢，發放愛心慰問金及物資，在寒冬之際溫暖人心。

活動在社口社區發展協會由運動舞班帶來精彩財神駕到等組曲歡樂暖場後，首先發表神岡「舞」影、景點穩贏之「神岡齁趣淘」微短片，將神岡輕旅行景點介紹給大家。

神岡區長劉汶軒表示，今年春聯揮毫活動，除循例邀請到黃振林等5位書法名家現場揮毫外，也加入玩趣元素，透過互動過關送年畫的活動設計，在傳統習俗中增添活潑感。

劉汶軒特別感謝神岡東南獅子會、巧磊公司、蔚品公司及搭理舖慈善會等民間企業、團體，數年來持續對弱勢家庭照護與關懷，不僅提供家用物資，還有慰問金致送，都讓民間有愛、社團有情的溫暖正能量滿溢，期盼鄉親感受如此良善氛圍也能化為行動，在行有餘力，做個樂善好施的公民。

民政局長吳世瑋局指出，「富市台中‧新好生活」就是在燈亮、路平、水溝通之外，還要提升軟性文化精神生活；經濟發展局長張峯源也共襄盛會，盛讚神岡小鎮溫良民風，在地文創、產業能量也相當蓬勃發展，顯示神岡豐饒。

神岡區衛生所也同步於現場設有流感疫苗注射服務櫃台，方便弱勢民眾施打，既暖心也顧身。

此外，喜迎「2020台灣燈會」在台中，特別邀請旅法藝術家鐘麗娟即興限量手繪「鼓ㄚ燈」，贈送參加燈謎趣味猜活動鄉親，並推廣神岡在地私房糕點－松田食品行「格格蛋糕」，限量品嘗，吸引許多鄉親共襄盛舉。

(中時 )