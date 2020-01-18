南投燈會主燈「旋轉錢坤」，由縣長林明溱率同貴賓啟動。（廖志晃攝）

中衛科技公司副董事長連鳳珠，出席主燈「旋轉錢坤」點燈儀式。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（左）和連鳳珠，頒獎表揚主燈彩繪比賽優勝學生。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱等人，與開幕演出的學生合影。（廖志晃攝）

南投燈會今年創舉，結合環保、運動與花燈，讓民眾踩腳踏車發電點亮燈光。（廖志晃攝）

南投燈會由中衛科技公司贊助的主燈「旋轉錢坤」18日晚間啟動；縣長林明溱感謝企業、宗教團體盛情贊助，使得燈會年年更精采！銅梁火龍將在2月3、7、8日演出5場次，讓南投燈會完整呈現燈景、花海、水舞、火龍等特色。

點燈儀式由林明溱及立委許淑華、中衛科技公司副董事長連鳳珠、廣隆光電董事長李耀銘、南崗工業區廠協會理事長董正宗、佛光山清德寺慧龍師父、杉林溪生態渡假園區總經理楊瑞濱、中投有線總經理汪鳳玲，以及台灣瑞曼迪斯、美利達、維他露基金會等企業代表，還有南投市長宋懷琳、竹山鎮長陳東睦，縣議員于秀英、曾振炎、全文才、蔡孟娥、張嘉哲及游顥等人都共襄盛舉。

林明溱表示，今年燈會以現代科技營造光環境，大面積燈海燈飾點亮南投，還有組大型裝置互動燈飾，規模比往年盛大，感謝縣內中衛科技等企業、佛光山等宗教團體的奧援，讓燈會愈辦愈成功，也希望透過燈會吸引觀光人潮，遊客白天看燈會，晚上住南投，幫助縣內觀光旅遊產業的業績成長。

近年來，南投燈會的主燈，都由位於南崗工業區的中衛科技公司贊助，中衛生產的衛星天線等產品行銷遍及全球，被喻為「有人類的地方就有中衛的產品」，而創辦人林銘田和連鳳珠夫婦，經營事業有成，熱心公益回饋鄉里，更令人感佩。

林明溱說，遊客到南投白天可以看花海、錢鼠彩繪、雕塑主題展，夜晚還可享受浪漫的光之庭園、音樂幻彩水舞、浪漫情人橋、夜光花海、銅梁火龍等，滿足視覺與聽覺的感官享受。

觀光處長王源鍾表示，南投燈會2大亮點貓羅溪水舞、銅梁火龍，是其他縣市燈會少見的特色元素。高達15米的水舞，展現南投九九峰的氣勢與南投在地特色風景；搭配銅梁火龍的火光四射，為觀眾帶來最震撼、華麗的聲光饗宴。＃南投燈會 ＃銅梁火龍 ＃中衛科技

(中時 )