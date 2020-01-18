華語歌壇人稱「大哥」的李宗盛入行38年，18日於高雄巨蛋舉行「有歌之年」演唱會，巡演走過大陸、美國等城市，由親自錄製口白搭配昔日照片的VCR揭開序幕，他回憶「1983年得到第1個製作機會，發表第1首歌叫〈結束〉，雖然叫『結束』，卻是最好的開始。」幽默的他笑說，每次看開場VCR內心OS只有：「X的，我一下就老了。」

他自彈自唱〈開場白〉、〈生命中的精靈〉、〈寂寞難耐〉，難掩激動說：「這是我一生的第1次在高雄開唱」，特別用台語請大家掌聲鼓勵，說到「高雄對我還是不錯，我這任太太就是高雄人」。

李宗盛「有歌之年」18日在高雄巨蛋開唱，也是他第一次在高雄演出。（相信音樂提供）

李宗盛「有歌之年」18日高雄巨蛋開唱，斥資破千萬升級舞台。（相信音樂提供）

李宗盛自嘲是「木吉他合唱團」內吉他彈最差、寫歌最爛的成員，沒想到竟可以一路混到現今。回憶當初進入滾石唱片，李宗盛說「唱片公司並不完全相信李宗盛會做詞作曲」，後來跟三毛合作「內心非常忐忑，對我來講又興奮又容易失敗，心想這關能夠過，大概就能夠留在滾石唱片。」

李宗盛創作製作300多首歌曲，一路發掘、提攜陳淑樺、辛曉琪、光良、品冠、梁靜茹、五月天等多位歌手，他說能跟優秀的音樂人合作相當幸運，有很多機會可以實現想法、磨練創作，謙虛說「我總是跟自己說『小李好好的寫，因為你寫的1首歌可能可以改變一個人的一生』。」

此次高雄場斥資破千萬升級舞台，包括2層樓高的巨大LED、9片LED環吊空中，影像投射打造時光長廊，帶領全場重返當年回憶，票房共計2800萬。

(中時 )