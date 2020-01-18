農曆春節即將到來，高雄市大樹區公所18日上午邀集轄內寺廟、社區、慈善團體、民間企業、善心人士等，在大樹國小共同發起舉辦「大樹有愛 寒冬送溫情」活動，期盼在農曆年前帶給區內弱勢民眾更多實質的助益及社會關懷，更期望感受到大樹區滿滿的溫暖人情味。

今年活動，社會局副局長謝俐俐也特地前來關懷，主辦單位除了發放慰問金、物資、義剪及X-ray巡迴篩檢外，台塑公司、檨腳社區發展協會與中山工商棒球隊發動志工，協助行動不便者及物資提送服務，另有八正堂功德會特邀請國寶級郭春甫老師帶領得意門生至現場揮毫致贈春聯，

因過往物資過多，今年台灣塑膠公司仁武廠特別提供精緻大型置物袋，供弱勢民眾將外界滿滿的祝福裝帶回家，受到現場不少民眾讚揚，使得今年活動圓滿劃下句點。

大樹區長陳進雄表示，年節將屆期盼藉此活動集結寺廟、慈善團體、企業及善心人士等民間團體力量共同響應，有錢出錢，有力出力，透過大家共襄盛舉共同加入關懷行列，讓轄內弱勢族群感受到溫暖與及過好年。

陳進雄說，特別感謝台塑公司協理蔡奇麟對地方的認同與貢獻，除了發揮愛心不落人後更配合大樹區年終大掃除環境清潔週活動提供清潔袋給各里使用，因此藉此機會公開表揚與贊賞。

(中時 )