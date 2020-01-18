據悉，張國煒近日被捕捉到前往灣仔庄福德堂捐獻香油錢，祈求公司平安（張國煒，摘自本人臉書）

土地公是本土的大眾信仰，可以說是全台總數最多的廟宇，土地公保佑、保平安的形象，已深根在台灣人心中。不過內湖石潭路上的灣仔庄福德堂，不僅擁有百年歷史，更有著能夠讓信眾八方雲及的魅力，不只服務當地居民，許多內科的大公司行號都會前來參拜，星宇航空董事長張國煒也是其中之一。

根據廟內沿革誌指出，灣仔庄福德堂有「顧水口守財庫」的美譽，原因是，起初灣仔庄為凱達格蘭族的聚落，直到清朝統治期間，漳州人林俊秀等人到此處開墾，引進水源灌溉，而灣仔庄福德堂現址就是位於當初引水渠道的末端，信眾便以「水尾」習俗，在道光二年（1822年）建立了福德堂建廟，為「顧水口」之由來。

灣仔庄福德堂的管轄範圍有十個里，但前來參拜的信眾卻總是絡繹不絕，不只內湖當地居民，許多內科公司老闆或高級主管也常常帶著職員到此參拜，甚至，就連星宇航空董事長張國煒，也是這間百年土地公廟的信徒。

據悉，張國煒近日被捕捉到前往灣仔庄福德堂捐獻香油錢，祈求公司平安，但這也不難推敲，畢竟星宇航空總公司就正位於內湖科學園區，距離土地公廟的距離不到500公尺。

星宇航空總公司就正位於內湖科學園區，距離土地公廟的距離不到500公尺。（摘自Google Map）

星宇航空即將於農曆春節小年夜開航，不管你是「K董」迷或是「星宇」迷，可趁春節期間前來朝聖！不只祈求土地公保佑，在廟內龍虎二邊尚有供奉「開漳聖王」以及「天上聖母」。

灣仔庄福德堂位置：台北市內湖區石潭路28號

(中時電子報)