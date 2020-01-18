八三夭與玖壹壹今晚為KKBOX風雲榜頒獎典禮組成期間限定組合「一七四二」，透過電信業者的5G技術，帶來歌壇前所未見的「異地共演」合作；演出結束，在後台追問八三夭主唱阿璞，關於緋聞女友「豆花妹」蔡黃汝日前活動上受訪落淚，疑默認兩人分手，阿璞護愛解釋：「我有看視頻，應該是你們想太多了，感覺她沒有什麼特別的想法，你們不要過度解讀。」

阿璞與豆花妹緋聞傳了5年多，雖沒有公開認愛，卻多次力挺對方，感情看似十分穩定，日前卻驚傳兩人分手，阿璞今大方受訪，微笑表示：「沒有啊，一切如常，我們一直都是好朋友。」情變新聞出來後有關心對方？「我們IG都會互相留言、按讚或聊天」；阿璞過年期間將在台北與家人團聚，希望年底前推出專輯，「去年下半年發了四首單曲，接下來將盡全力生出新專輯」。

八三夭第三度參與風雲榜，心情依舊開心興奮，「我們去年10月小巨蛋（演唱會）後再來到這裡，所以滿期待的，加上這次是新形態的演出，彩排時其實滿緊張的，幸好很順利完成」！八三夭一連獻唱嗨歌〈致青春〉、〈想見你想見你想見你〉、〈來互相傷害〉炒熱氣氛，玖壹壹隨後出現在LED螢幕上，與八三夭「隔空合體」演唱〈馬子狗〉，以及首唱新歌〈大家樂〉。

原來玖壹壹早就在台視攝影棚現場準備，今透過電信業者5G的MEC技術，讓現場及線上歌迷能看到強大的零時差同步表演，讓兩團宛如在同一時空進行演出，為風雲榜呈現三維空間的立體感與真實感，突破性的「異地共演」更領先全球樂壇。

八三夭今與玖壹壹組成「一七四二」同台合作。（粘耿豪攝）

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