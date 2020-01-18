「第15屆KKBOX風雲榜」頒獎典禮18日在台北小巨蛋舉行，19組藝人緊扣本屆主題「愛與多元」輪番上陣，共襄盛舉一年一度樂壇盛事！鄧紫棋今率12名舞者以新歌〈摩天動物園〉揭幕，受訪聊起離開前東家，她坦言好幾個月來常覺得自己「快要死了」：「過去九個月好像都沒放假，很多事都是邊學邊做、以前不會的都必須要學會，所以真的非常累。」

鄧紫棋「打頭陣」擔綱首位表演歌手，緊張之餘特別感謝歌迷支持新專輯《摩天動物園》，「謝謝曾經愛過我、傷過我的人，這次完成這張專輯，給了我很多信心」，透露接下來將準備新巡演。許多粉絲不捨她越來越瘦，鄧紫棋笑說：「其實我瘦了很長一段時間，主要是整個人變開心了，沒有必須減肥的壓力，荷爾蒙變正常後，自然而然就不會暴飲暴食。」

A-Lin七度拿下KKBOX風雲歌手，堪稱「風雲榜獎座製造機」，搭配20人編制的弦樂團演唱〈忘記擁抱〉、〈有一種悲傷〉，還為新歌〈旅客〉訂製10組發光旅行箱呼應歌曲氛圍，創下本屆風雲榜編制規模最大陣容演出！問及她2月台北演唱會籌備進度，A-Lin笑說：「差不多、7788了，還需要調整的應該是身材、食量。」新年期許自己開唱前「把腹肌找回來」，並預告「新專輯今年也會出現」。

周興哲帶8名舞者熱歌勁舞〈Thats All〉，更特別訂製7座全新炫光高台，特殊造景及材質，打造深具未來感與時尚氛圍！此外，他搭升降台升至半空的延伸舞台，獻唱2019 KKBOX年度累積榜第一名的歌曲〈怎麼了〉，吸引滿場合唱，讓小巨蛋現場瞬間成為萬人KTV，再掀典禮高潮。

獲「潮流新聲獎」的嘻哈歌手屁孩帶新專輯《屁文觀止》現身，被主持人虧「（封面）很像周杰倫喔」，屁孩妙回「我也覺得」！而在後台與高爾宣、婁峻碩、吳卓源及Karencici等人合影時，他拉著「鄉民老婆」吳卓源湊到牆角，被問是否在搭訕老婆？屁孩幽默說：「對啊剛剛在搭訕老婆，想跟鄉民說『你老婆我在我手上』！」

A-Lin七度拿下KKBOX風雲歌手。（粘耿豪攝）

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