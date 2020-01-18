會員在新社古堡花園湖畔邊，以閒暇心情品茗，別有一番滋味。 （中華華人茶文化協會提供／陳淑娥台中傳真）

280位會員穿著維多利亞風格服飾共襄盛舉。（中華華人茶文化協會提供／陳淑娥台中傳真）

會員在新社古堡花園湖畔邊，以閒暇心情品茗，別有一番滋味。 （中華華人茶文化協會提供／陳淑娥台中傳真）

會員在新社古堡花園湖畔邊，以閒暇心情品茗，別有一番滋味。 （中華華人茶文化協會提供／陳淑娥台中傳真）

會員穿宮廷服跳起舞來，彷彿置身在異國。（中華華人茶文化協會提供／陳淑娥台中傳真）

280位會員穿著維多利亞風格服飾共襄盛舉。（中華華人茶文化協會提供／陳淑娥台中傳真）

中華華人茶文化協會為了持續推廣茶文化，18日在台中新社舉辦別開生面「午后的維多利亞茶會」，280位會員穿著維多利亞風格服飾共襄盛舉，搭配三明治、英式奶油鬆餅以及蛋糕等甜點，在台中新社古堡花園湖畔邊，以閒暇心情品茗別有一番滋味。

中華華人茶文化協會創會理事長邱錦子表示，為了讓愛茶人士透過不同面向，更了解茶藝文化，特別舉辦以英式紅茶文化為出發的茶式美學，並選在新社古堡花園場景，要讓參與者如同身在異國，親身感受茶氣洗禮。

280位會員身穿維多利亞風格服飾共襄盛舉，在午後泡上一壺好茶，搭配三明治、英式奶油鬆餅、蛋糕等甜點，在湖畔邊以閒暇心情品茗英式好茶；茶人們依各自性格陳列擺設出茶席，從斟茶、品茶、到添茶都相當講究，以茶作為媒介，茶人與品茶者如同進行一場茶的對話。

中華華人茶文化協會指出，說到下午茶，多數人第一時間想到英國，據統計，66％英國人每天都會喝茶，在英國，平均每人每年喝掉2.5公斤茶葉！而提到茶文化，中國和英國作為飲茶大國，不同飲茶風格造就不同獨特文化。

活動有豎琴、男高音、小提琴、精湛舞姿，以及主持人的妙語如珠，成就了一場完美的「午后的維多利亞茶會」，將19世紀的英國貴族飲茶文化，展現的淋漓盡致。

(中時 )