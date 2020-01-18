頑童一連唱〈走跳〉、〈幹大事〉 、〈啥款〉等嗨歌。（粘耿豪攝）

第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮18日在台北小巨蛋舉行，日前宣佈各自單飛的頑童壓軸登場，一出場就掀起全場歌迷瘋狂，嗨唱〈走跳〉、〈幹大事〉 、〈啥款〉、〈地痞〉、〈Southside〉、〈辣台妹〉，透過獨特酷炫冰屏效果及紙花噴筒，將氛圍堆疊到最高點，更祝全場「希望可以愛想愛的人，做想做的事」。

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