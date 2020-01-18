頑童合體了！嗨翻KKBOX飆唱小巨蛋全場狂尖叫 23:212020/01/18 中時 許政榆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 頑童一連唱〈走跳〉、〈幹大事〉 、〈啥款〉等嗨歌。（粘耿豪攝） 第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮18日在台北小巨蛋舉行，日前宣佈各自單飛的頑童壓軸登場，一出場就掀起全場歌迷瘋狂，嗨唱〈走跳〉、〈幹大事〉 、〈啥款〉、〈地痞〉、〈Southside〉、〈辣台妹〉，透過獨特酷炫冰屏效果及紙花噴筒，將氛圍堆疊到最高點，更祝全場「希望可以愛想愛的人，做想做的事」。 (中時 ) #頑童 #KKBOX 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳卓源初體驗Cosplay秀辣腿 使壞爆「最想躺在這」 16:522020/01/14 娛樂 艾娃麥絲預告明攻蛋有「驚喜」 19:152020/01/17 娛樂 高爾宣剃平頭嗨唱KKBOX 自虧像茄子蛋 20:222020/01/18 娛樂 謝和弦還沒離婚就求婚小三！逾越倫理道德染指KKBOX 22:532020/01/18 娛樂 鄧紫棋揭幕KKBOX！回顧離開前東家直言「快要死了」 23:162020/01/18 娛樂 娛樂熱門新聞 清純女星「劇組全是表兄弟」！大亨看上她...媽親手推下海 藝人男友偷哭 - 娛樂 2020財運排行榜 這3個生肖繼續發大財！ - 娛樂 二伯捧6月肚拍婚紗照 深V展傲人胸圍網全美哭了 - 娛樂 吳宗憲替斯容和小鐘牽線 放話兩人結婚「包兩百萬紅包」 - 娛樂 狂譙小英帶來戰爭 劉家昌宣布成立「中國臺灣反共黨」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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