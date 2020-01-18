總統蔡英文高票連任，母校倫敦政經學院（LSE）在推特也發文恭賀，蔡英文轉貼該貼文，並回應「我永遠以身為倫敦政經學院博士為榮」。緊咬論文門的網路節目主持人彭文正對此回應英粉說，這就像他唸過台大被退學，最後在肯亞拿到榮譽博士，卻硬要台大稱他「台大校友 彭文正博士」一樣。

LSE在推特上表示「恭喜我們的校友蔡英文博士連任台灣總統」（Congratulations to our alumna Dr Tsai Ing-wen on winning her second term as President of Taiwan!）。

彭文正說，有英粉問他：「這怎麼解釋？」彭說答案很簡單：例如他在台大唸過，但被退學，最後他在肯亞拿到榮譽博士學位，他又一直嚕要台大認證他是博士，校方不堪其擾就叫他：「台大校友 彭文正博士」，還酸說搞再多小動作都沒有用啦￼，有種就去英國法院認證。

(中時電子報)