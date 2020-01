總統蔡英文高票連任,母校倫敦政經學院(LSE)在推特也發文恭賀,蔡英文轉貼該貼文,並回應「我永遠以身為倫敦政經學院博士為榮」。緊咬論文門的網路節目主持人彭文正對此回應英粉說,這就像他唸過台大被退學,最後在肯亞拿到榮譽博士,卻硬要台大稱他「台大校友 彭文正博士」一樣。

LSE在推特上表示「恭喜我們的校友蔡英文博士連任台灣總統」(Congratulations to our alumna Dr Tsai Ing-wen on winning her second term as President of Taiwan!)。

彭文正說,有英粉問他:「這怎麼解釋?」彭說答案很簡單:例如他在台大唸過,但被退學,最後他在肯亞拿到榮譽博士學位,他又一直嚕要台大認證他是博士,校方不堪其擾就叫他:「台大校友 彭文正博士」,還酸說搞再多小動作都沒有用啦,有種就去英國法院認證。

