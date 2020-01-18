活動現場有各種防災宣導攤位，讓民眾能親自體驗。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市消防局18日下午，在消防節前夕於信義區香堤大道舉辦「溫暖有愛大聲講、家庭防災藝起來」119防災宣導活動，提倡居家防火、防災，透過家人間互相溝通、討論，拉近彼此距離，讓家變得更溫暖有愛。活動內容有防災宣導攤位闖關集章換好禮、消防文創DIY、消防小尖兵競技大賽等，透過防災活動讓民眾學習自我保護技能，與消防人員一同歡慶消防節。

消防局指出，為建立民眾防災自助互助公助的觀念，市府積極培訓防災士，訓練合格的防災士將成為社區防災種子，協助身邊的人加強防災準備及應變措施，本次活動結合新光三越防災士，設攤展示防災應勤裝備及物資，推廣防災理念，展現企業防災韌性。

消防局另表揚消防安全自主管理優良場所，包括市立萬芳醫院、福華大飯店、台北東方文華酒店及大地國際酒店股份有限公司等4家場所，樹立公共場所落實消防安全自主管理的良好典範，提供民眾安全、安心的消費環境，共同打造宜居城市。

本次活動消防局更首度與日本多美(TOMICA)公司跨界合作，在現場打造小小消防車體驗區，還有防災震撼VR實境體驗等30個適合親子同樂的防災宣導互動體驗攤位。

消防局表示，每年的1月19日是消防節，現場同時舉辦國小小朋友的消防小尖兵競技大賽，及設置大型繪畫版，可以塗鴉留言給辛苦的消防人員，讓民眾能幫大小消防員加油打氣，一起歡度消防節。

(中時 )