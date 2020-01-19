日籍夫婦尋獲愛子後，開心地員警合影。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市信義警分局三張犁派出所警員林志嘉，日前擔服巡邏勤務時，在松壽路發現一名年約6歲的小男孩，獨自一人走在街上，且一副焦急徬徨的模樣。因當天天氣寒冷，還下著毛毛細雨，林員見男童身上穿著的衣物不多，直覺男童可能需要幫忙，便主動上前與男童說話，但男童始終不言不語，林員隨即握著小男童的手說：OK！OK！沒事的，並牽著他的手先返回派出所避寒。

返所後，因小男童不懂英文，僅能透過日文溝通，林員透過所內志工的女兒協助，運用手機即時翻譯日文與男童溝通，得知他是在百貨公司內走失，立即請線上警力至現場找尋，並致電客服中心詢問是否有民眾在找尋一名小男孩。

客服人員當下馬上說有一對來台旅遊的日籍夫婦，正焦急地尋找孩子，林員透過電話先安撫該夫婦情緒，夫婦得知孩子平安無事，才放下心中的大石。

隨後林員與員警莊智宇立刻趕往客服中心，與該日籍夫婦核對身分後，確認是小男童的父母，便將兩人帶回派出所與男童團聚，原本害怕又擔心的男童，一見到爸爸媽媽立刻展露出笑容，日籍夫婦用生澀的中文向員警直說「謝謝」，表達他們的由衷感謝，離開前還與員警合影，大讚台灣警察熱心助人，治安一級棒，下次有機會一定會再次來台旅遊。

(中時 )