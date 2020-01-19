澳洲森林大火蔓延４個多月，焚毀面積相當於3個台灣，重創經濟；總理莫里森也因為輕忽火災，釀成政治災難，從聲勢如日中天，燒到灰頭土臉。

從去年9月開始延燒的澳洲森林野火（bushfires），在澳洲有史以來最熱、最乾燥的氣候下不斷惡化，至今已燒掉10萬7000平方公里、大約3個台灣面積大的森林，有2000棟房屋遭到焚毀，包含3位消防員在內，共28人死亡（至今年1月12日）。澳洲保育團體統計，至少有10億隻野生動物葬身火海，造成嚴重的生態浩劫。

森林野火在澳洲是每年都會發生的季節性現象，有些是人類為了耕地主動放火的火耕現象，大多數是因為少雨、乾燥而產生的自然野火。然而，根據美國太空總署（NASA）衛星使用紅外線感應來偵測澳洲野火的統計發現，去年9月至今的野火，是20年來最嚴重的一次。

延燒4個月

20年來最嚴重森林野火

更糟的是，今年的森林野火集中在人口稠密、高度仰賴觀光的東南沿海地區，最大城市雪梨、首都坎培拉等全都中獎，幾百萬澳洲人民抬頭望著野火燒紅了天空，度假海灘煙霧彌漫，猶如末世景象。

澳洲媒體則認為，這次是雪梨所在的新南威爾斯州，自1974年以來最嚴重的一次森林野火，但是45年前那一次的野火距離城市很遠，這次則直接威脅大城市的郊區，造成的衝擊前所未見。

其實，澳洲史上最嚴重的森林大火，應該是2009年2月7日發生在南邊墨爾本市所在的維多利亞州大火，一場猝不及防的火災，造成173人死亡、400多人受傷，燒掉4個城鎮，10000多人無家可歸。由於大火爆發在星期六，被澳洲人稱為「黑色星期六火災」。

09年那次屬於急性爆發的火災，19年至今的火災則是「慢性病」，看似溫和不會致命，但是延燒面積大、影響層面廣，而且因為集中在人口稠密的東南沿海，造成的經濟與社會衝擊最大。

09年的黑色星期六，曾經創下損失44億澳幣（約新台幣900億元）的紀錄，有趣的是，過去10年澳幣匯率雖然一度升值到一澳幣可以兌換1.07美元，但是09年與今年2次大火之前，澳幣都長期走貶至一澳幣兌換0.7美元的低點。

經濟受重創

保險理賠金額逾135億元

信用評等公司穆迪（Moody's）經濟學家艾爾（Katrina Ell）估算，今年森林火災的經濟損失應該會超越09年，尤其是，目前10萬多平方公里的火災面積，是當年黑色星期六的19倍，這場火災預計要到3月之後才會自然退去，損失還在擴大中。

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(中時電子報)