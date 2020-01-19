成立20年，和潤憑母公司和泰給予的兩大武器，拿下新車及中古車車貸市場的領導地位，2019年底和潤風光上市，面對未來，這支股市新兵、車貸龍頭如何擘劃下一步？

台灣汽車金融龍頭和潤2018年營收甫破100億元，一九年底興櫃轉上市掛牌前，申購股票筆數近百萬，創下十年來公開申購最高之筆數。上市掛牌當天收盤漲幅達八四．九％，投資人很捧場。究竟，和潤有什麼能耐？

「20年來，我們一路學習成長；上市後，責任更大，要對投資大眾負責。如何把業務發展更大、獲利更好，就是我們的任務。」董事長田天明催生和泰集團小金雞和潤，花費20年打造和潤新車及中古車車貸服務的百億元營收；至於商用車、機車、醫療設備、營建機具與工具機五大分期租賃市場新戰線，則是他要為集團再攻下的新市場。

第一個20年，和潤倚賴母公司和泰提供的兩大武器衝鋒陷陣，拿下小型新車、中古車車貸兩大市場。

8大經銷商是集團給予和潤打天下的第一個武器。和潤成立於1999年，集團原本在96年歡慶TOYOTA突破10萬輛銷量，正進行內部改造，8大經銷商也配合拓點投資。沒想到隔年迎來亞洲金融風暴，經銷商面臨銷量下滑及拓點投資雙重財務壓力，無力負擔車貸服務，背負集團開創新事業的和潤，以回饋銷售獎金的方式，從經銷商手中接下車貸服務，得以獲得基本市場。

車貸分期需求高

審核速度優於銀行

台灣雖有銀行體系提供車貸業務，但車商體系出身的和潤不但掌握經銷通路，還能搭配集團促銷，對汽車標的也更熟悉，放貸審核流程能比銀行更快速，最快能將天數從數天縮短至2小時，成為車主申請貸款的主要對象。與銀行形成批發商和零售商關係，向銀行取得資金，再放貸給車主。

台灣每5輛小型新車，有兩輛以分期付款方式售出，其餘以現金一次付清。和泰代理TOYOTA及Lexus兩品牌，占新車銷量3成，和潤因此拿下新車分期市占率25.6％。

和潤第2個武器，是倚賴兩大強力股東奠定良好的財務體質，和泰集團及日商豐田財務服務株式會社分別持股45.39％及22.96％。

母公司和泰財務健全，和潤得以複製日商豐田風險控管等經驗，如引進TOYOTA體系自動評分系統，據貸款人條件判斷給予貸款額度或其他限制，以降低呆帳風險。和潤的預期帳款延滯比率（超過31天客戶遲繳金額占整體應收金額之比重）01年約3％以上，07年後則長期在1％以下，降低呆帳風險。

和泰的資源不只展現在新車，也擴及中古車市場。和潤成立第2年即跨進中古車市場，透過8大經銷商銷售經過原廠認證的TOYOTA及Lexus中古車，車主能藉由賣舊車、買新車獲得折扣，鞏固自有品牌中古車市。

10年，和潤成立「Hot好車大聯盟」，約兩百家車行加盟，銷售其他品牌中古車，與裕隆集團的裕融中古車體系雙分天下。以18年合併新承作921億元來看，新車、中古車各占3成和1成，成為集團破百億營收的關鍵動能。

《今周刊》(第1204期)

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(中時電子報)