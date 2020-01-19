涉及18死、200多人傷的普悠瑪列車翻覆事故的台鐵司機員尤振仲，另因在2017年間吸食安非他命毒品被逮，獲緩起訴處分確定，台鐵將尤員移送公務員懲戒委員會，公懲會判決尤員記過一次。

普悠瑪列車翻覆事故，發生於2018年10月21日下午4時50分，由樹林開往台東的普悠瑪列車，行經宜蘭線新馬車站北端時發生出軌意外，其中第3、5、7、8車翻覆，造成18人死亡、215人輕重傷，成為台鐵近30年來最嚴重的鐵路傷亡事故，事後台鐵賠償傷亡家屬逾1500萬元。

宜蘭地檢署認定事故原因是列車超速行駛、ATP遭關閉及ATP遠端監視系統未連線，去年6月依過失致死罪嫌起訴司機員尤振仲等3人，並建請從重量刑，全案刻由宜蘭地院審理中。

但尤振仲曾於2017年12月6日晚間，北市林森北路某公園吸食安非他命，3天後在路上被警方逮獲，並查扣非他命1小包、玻璃球吸食器1組，北檢給予緩起訴處分確定。

尤員因涉普悠瑪案遭起訴後，去年10月台鐵也決議將尤員吸毒一事移付懲戒。公懲會認為，依公務員服務法第5條規定：「公務員應謹慎，不得有吸食煙毒，足以損失名譽之行為」，尤員有懲戒必要，判決記過一次。

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(中時 )