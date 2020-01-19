彰化縣國立二林工商前校長鄭玉珠，涉以校長公關費名義購買2台空氣清淨機，給自己及友人使用，事後以更換發票、修改估價單等方式，讓校方誤認是送貴賓吹風機，詐領2萬5550元，案發後教育部一度不准她申請退休，她遭監察院彈劾移送公務員懲戒委員會，公懲會判決鄭女降2級改敘。

判決指出，鄭擔任校長期間，2017年11月5日到百貨公司專櫃購得1萬7800元的空氣清淨機，贈與校務無關的王姓友人，之後拿發票要求收銀員開立吹風機的不實估價單，鄭將估價單核銷1萬7800元。

2018年12月24日，她買5支總價7750元的吹風機，後要求專櫃換成空氣清淨機，差額9050元以禮券支付，但鄭仍以吹風機發票申請公關費核撥7750元。

教育部國教署去年組成專案小組調查，將鄭記一大過處分，改調國立曾文家商教師，鄭一度申請退休，教育部以全案送請監院審查，不准她退休，刑事部分，彰化地院依違反商業會計法、詐欺罪判鄭女徒刑10月，緩刑2年，須支付公庫5萬元、提供60小時義務勞務確定。

(中時 )