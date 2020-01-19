新北市一名年輕李姓男子，前年到台北市酒店消費，帶一名酒店小姐S出場，明知S不做性交易，竟掐住她脖子還恐嚇「妳真的覺得我不敢打妳嗎」，性侵得逞。酒店妹提告，李男律師辯稱，S在酒店工作10年，有豐富社會經驗，而李男「僅為大學新鮮人之年紀」，堪稱涉世未深，否認性侵。不過新北地院審理後，依強制性交罪判李男3年6個月徒刑，可上訴。

依據判決書內容，S指控，前年5月某日，李男到酒店消費，並買她出場。兩人先去吃宵夜，接著李男以鐘點時間未到為由，將她帶回家中。之後李男不顧她拒絕，竟掐她脖子還恐嚇「妳真的覺得我不敢打妳嗎」等語，性侵得逞。S離開李男家中，立刻聯絡酒店經紀驗傷報警。

李男的律師辯稱，S從20幾歲就在酒店工作，已從事酒店工作10年，顯見具有豐富之社會經驗及成熟之判斷能力，比起一般女性應有豐富之經驗足以應對；而李男僅為大學新鮮人之年紀，與S相比，堪稱「涉世未深」。更稱兩人互動良好，李男有意交往，才自然而然發生性行為。

不過新北地院審理發現，雙方事後通訊對話中，李男不斷向S道歉，加上李男住處監視器畫面顯示，S當時酒醉是被李男硬帶上樓，加上S頸部有掐痕，認為李男種種辯解不足採信，依強制性交罪判他3年6個月，仍可上訴。

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(中時電子報)