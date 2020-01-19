荷蘭商艾司摩爾（ASML）所生產的極紫外光（EUV）微影設備（大陸稱「極紫外光刻機」），是全球最先進的半導體設備，但美國施壓荷蘭禁止將EUV出貨給大陸廠商；對此，大陸駐荷蘭大使徐宏撂話痛批，若荷蘭不賣EUV設備給大陸，將損害雙方貿易的合作關係。

據路透此前報導，2018年，荷蘭政府批准出口許可，允許艾司摩爾將價值1.5億美元的EUV設備賣給陸廠，但美方隨即展開遊說干預，積極阻止先進晶片製造設備流入大陸手中。

徐宏日前接受荷蘭《金融日報》專訪時提到，荷蘭ASML技術非常先進，躍居全球領導地位，任何產品與技術都離不開市場支撐。一旦丟掉中國市場，不僅利益受損，而且缺失讓產品技術提升及發展的重要平台，ASML必定也不願意這樣。

「美國若對中荷正常商業往來橫加干涉，將會對全球半導體行業的發展帶來不良影響。」徐宏更擔憂，若荷蘭政府屈服於美方壓力，將對中荷經貿往來強加不公平的限制，並進一步損害雙方的合作關係。

艾司摩爾握有全球半導體進入下一個世代的鑰匙，其所生產的EUV設備擁有獨家關鍵技術，獨占全球百分百的市場，目前包括台積電、三星和英特爾都是主要客戶。近年大陸也傾全力發展半導體產業，成為台灣、南韓和美國等龍頭企業的競爭對手，也難怪川普強力遊說荷蘭禁賣設備給大陸。

(中時電子報)