嘉義市第38屆市民集團結婚18日在著名景點「森林之歌」浪漫舉行，55對新人在眾人祝福下，一臉喜氣幸福地步上紅毯。（呂妍庭攝）

嘉義市第38屆市民集團結婚18日在「森林之歌」漫舉行，市長黃敏惠（右）一一為每對新人獻上祝福。（呂妍庭攝）

新人交換信物，氣氛相當浪漫。（呂妍庭攝）

嘉義市第38屆市民集團結婚18日在「森林之歌」漫舉行，新人在全場倒數中熱吻20秒，浪漫指數瞬間暴表。（呂妍庭攝）

嘉義市第38屆市民集團結婚18日在「森林之歌」漫舉行，首對新人代表在結婚證書上用印 。（呂妍庭攝）

嘉義市第38屆市民集團結婚有55對新人參加。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市第38屆市民集團結婚18日在著名景點「森林之歌」浪漫舉行，55對新人在眾人祝福下，一臉喜氣幸福地步上紅毯，新娘手持捧花，新郎抱著娃娃，現場洋溢著甜蜜溫馨的氣氛，羨煞眾人。

昨天的集團結婚特別選定具有歷史及人文意涵的「森林之歌」作為婚禮會場，婚禮中，除嘉義市長黃敏惠以證婚人的身分為新人福證，市議會議長莊豐安擔任主婚人，嘉義市姐妹市新竹市民政處長倪冠勛代表市長林智堅擔任介紹人，另嘉邑城隍廟還特別準備經註生娘娘加持的「金鏟子」，祝福新人們早生貴子，以「生產力」來提升國家「競爭力」。

第一對新人郭煜騰及黃雁琳代表所有新郎新娘用印，小倆口經由朋友介紹認識，男方為矽品工程師，女方為蘭潭國中的護理師，因彼此投緣，加上相互包容，即便偶爾會有小鬥嘴，但彼此都會在生活中給予驚喜，因此今年決定參加集團婚禮，相守一生。

另外，新人中不乏有愛情長跑，最後決定互結連理的新人。陳又銘及原珮文愛情長跑10年，是高師大體育系的班對，交往期間，分隔台北高雄兩地。珮文說，過程中就像跑馬拉松一樣，每隔5公里回頭看過往的風景，就會發現那個人一直都守在身邊，加上去年參加日本名古屋女子馬拉松，又銘在過程中不斷坐捷運到下一站先等待著她，讓珮文深受感動，因此決定在2020年和又銘相守一生。

新人王郁捷及吳佳芸是經由學生家長介紹認識，新郎為工程師，新娘在世賢國小擔任護理師，兩人熱愛看電影及旅行，因彼此特別的投緣，相處起來舒服不用偽裝，因此交往7個多月便決定相守一生。

「一定要幸福」，黃敏惠恭喜55對參與集團結婚的新人，鼓勵他們要繼續努力往前走，「一個承諾，就是一輩子的幸福」，黃敏惠說，結婚就是考驗的開始，從相知相許、從婚姻到家庭，經歷時間的淬鍊，就像嘉義酒廠的玉山高梁一樣，感情會越陳越香，尤其婚姻是不講道理的地方，婚姻只講感情，有智慧的男人及女人，會彼此謙讓，最後贏得了婚姻。

(中時 )