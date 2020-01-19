選舉結束，即將在1月底到期的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，交通部觀光局確定不再延長，但強調未來會改以其他方式提供補助，並多砸2億元進行海外行銷，拉攏國外旅客。不過國內旅遊業者卻憂心，選後政府遲交不出具體觀光政策，許多業者又不看好兩岸後勢，在政策白皮書無法解決業者現行困境下，中南部、花東賣旅館、賣民宿的撤退潮，這4年一直沒斷過，遲早賠光觀光業。

▲大選過後 觀光概念股幾全倒

旅館業公會全聯會理事長張榮南指出，1月大選完，觀光概念股幾乎全倒，許多旅行社不看好兩岸關係後勢，大陸事務部都在進行裁撤，另有人選擇觀望。如今陸客不來、國際旅客消費降低、非法民宿業者猖獗，各種因素都在壓迫旅遊業者，交通部提出2030觀光政策白皮書，內容離業者太遠，恐怕撐不到政策實現那天。

張榮南表示，國際旅客在8、900萬人次時，國內業者們感受到的是一片生機，如今觀光客號稱突破1100萬人，旅館業者反而感受不到熱度，現在要過年了，許多墾丁旅館訂房不到3成，某業者曾以10億元買下酒店，如今用2.9億拋售卻乏人問津，另一家業者當初買3億，現在開價5000多萬竟賣不掉。

張榮南認為，政府應在過年後盡速與業者座談，讓業者們了解未來幾年的發展方向，否則大家光有好點子、好條件，在大環境不佳的情況下還像一盤散沙各自奮鬥，沒有倒閉潮才怪。

▲花2億國際行銷 挨批沒誠意

台北城市大學觀光系教授李奇嶽說，2020大選結束後，兩岸關係預計不會轉好，業者自然會考慮把資源移出沒有未來性的市場，旅行社要撤退算是容易，但旅館、遊覽車要退場就很難。

李奇嶽質疑，蔡英文第1個4年確實沒做好，在觀光方面拿不出成績單，表面上說國際旅客破1111萬人次，但產值衰退、一直補助國旅也是事實，如果觀光人次屢創歷史新高，那整體氛圍應該是欣欣向榮，怎麼會需要政府拿出幾10億補助國旅市場。

他也批評，觀光局說加碼2億元做海外行銷，跟其他國家相比根本不算什麼，以馬來西亞觀光局為例，1年丟在日本的廣告就超過2億元，政府可以砸幾10億補助在國旅，對國際行銷卻只願意拿出2億，實在看不出誠意。

(中時 )