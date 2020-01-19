新國會第三大黨民黨（圖）出「在野大聯盟」訴求，國民黨團立即遞出橄欖枝，總召曾銘宗鎖定民生經濟法案，若理念相同可和民黨連署提案，召委選舉也可合作。（本報資料照片）

新國會將在農曆年後展開，席次皆未過半的在野黨存在微妙合縱連橫空間。初次挑戰就成為第三大黨的民眾黨拋出「在野大聯盟」訴求後，國民黨團立即遞出橄欖枝，總召曾銘宗鎖定拚民生經濟法案，透露若理念相同可和民眾黨連署提案，另立法院各委員會召委選舉也可聯手合作，31日將與新科立委召開作戰布局會議。

面對在野間的合作可能，民眾黨團總召賴香伶則開出公義社會、國家正常化、擴大中道力量目標，作為合作前提，而國民黨也釋出聯手的善意，藍白合作有譜！

▲聯手在各委員會 至少搶1席召委

曾銘宗昨列舉未來可能可以和民眾黨合作的法案類型，包含服務業轉型升級、青年創意創業、改善低薪等議題；另在立法院各委員會的召委選舉部分，將視國民黨與民眾黨內部布署各委員會席次後，力拚在各委員會都搶下至少1席召委。

曾銘宗說，希望由淺至深，當和民眾黨逐漸形成共識後，再繼續談共組大聯盟或者政黨間合作的可能性，目前沒有和民眾黨立委私下碰面，待開議後自然就見面。

他坦言，不分區名單的確影響此次選情，未來將提升質詢論述、審查預算等專業表現，同時結合智庫能量，強化整體戰力，扭轉國民黨的形象。

▲藍月底開會布局 確定戰鬥位置

國民黨文傳會副主委黃子哲認為，台北市長柯文哲喊出「兩岸一家親」，顯示民眾黨的兩岸立場或許與國民黨較接近，都認為應走兩岸和解或和平路線，因此兩岸或者偏政治性議題存在合作機率大。另關於民進黨鞏固權力的議題，相信國民黨與民眾黨定能聯手阻擋。

國民黨團將在開議前一天先行在黨中央舉辦新科立委作戰布局會議，當天將選出下屆黨團總召、書記長、首席書記長，確定幹部就戰鬥位置，同時推舉代表參選立法院長與副院長，若推舉不成就採共識決並舉行假投票。

▲擴大中道力量 民眾黨盼開新局

民眾黨團總召賴香伶認為，各政黨間可就社會重要議題合作，朝向公益社會、國家正常化目標邁進，擴大中道力量，而非用政黨色彩決定國家施政方向，開創政治新局勢。

資深政治評論員鄭照新表示，未來國會，在野在議題與法案能量上會有更多元意見，雖然過程會參與，結果卻不會有太大改變，民進黨仍維持獨大，但在野力量足以提釋憲案，故爭議案件釋憲的機會變多，所以考驗司法獨立的憲政功能。

(中時 )