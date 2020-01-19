新國會在民進黨再度過半的現實下，國民黨、台灣民眾黨身為在野黨國會多數，開啟藍白合作的契機，國民黨雖憂民眾黨藉此壯大聲勢，讓2024的總統選舉難以重返執政，但在民進黨全面執政的優勢下，唯有藍白合作，不僅能避免淪為沒聲音的不關鍵少數，更可讓國家不再繼續陷入一黨獨大的獨裁險境。

民眾黨主席柯文哲2014年在與民進黨結盟下，從政治素人的台大醫生變身為台北市長，柯文哲敢怒敢言的個性，炮轟藍綠力道猛烈，也讓綠營產生反彈，認為柯吸民進黨奶水長大，如今卻過河拆橋指責綠營施政不利，讓白綠關係漸行漸遠。

▲政治利益 恐成阻力

高雄市長韓國瑜在擔任台北農產運銷公司總經理時，曾與台北市長柯文哲共事，建立兩人革命情感與交情，藍營可以透過韓牽線，建立與柯結盟溝通管道，促成藍白合作，強化監督民進黨政府的力量，同時還能攜手對抗黑的產業鏈，翻轉民進黨政府執政優勢，保有在野黨反對的聲量，也能凝聚共多對抗黑產業鏈的力量，突破民進黨一黨獨大的重圍。

訴求中道力量的柯文哲，無疑是目前第三勢力的霸主。只是，即便國民黨有意與民眾黨結盟，但在政治利益的現實上，藍營對柯其實仍有防備心，無法完全信任柯，這恐會成為藍白合作的阻力。

▲防綠獨大 共同目標

值得期待的是，曾與柯文哲共事的韓國瑜，無疑是促成雙方合作最好的管道，一來可以排除黨內雜音，開創國民黨政治新局面，也能展現對第三勢力的包容性，對藍營有益無害。

各在野政黨都必須理解，串連合作絕對有助於阻擋民進黨一黨獨大，施政暴衝，若藍、白自認只是不關鍵少數，而淪為沒有聲音的少數，不僅難有表現，民進黨用多數暴力強行推過法案將會一再上演，對於追求民主自由的台灣，未來恐繼續出現一言堂的局面。

藍白合作難免同床異夢，各有盤算，不過，唯一的目標都是對抗專制暴衝的執政黨，如果藍白無法合作發揮在野黨最大監督戰力，不僅失去話語權，也將成為放縱民進黨政府獨裁專政的幫凶。

(中時 )