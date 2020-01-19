熊貓外送員因不滿公司變相扣薪，在本月16日發起北中南大罷工，也引起多方混戰，除了外送員分成支持與反對兩派外，店家、顧客與內勤也都參戰，一名疑似內勤的人不但秀出熊貓尾牙照，還嗆「你們罷工、送的跟狗一樣的時候，我們在吃尾牙抽獎爽領年終呢」，

一名疑似熊貓內勤的網友在臉書《靠北熊貓》貼出尾牙照片，嗆外送員們：「你們在罷工，送的跟狗一樣時，我們在吃尾牙，抽獎，爽領年終呢！你們就安份點乖乖去跑，57~60算對你們很開恩了，在(再)吵50均一價喔！乖，貓奴們」，PO文一出隨即引起兩派混戰。

不少外送員看到後怒嗆：「外勤不送了，看你們內勤要怎麼玩」、「說到要做到，有種看到3、40，看誰還來外送」、「內勤爽都建立在外勤身上，是在囂張什麼啊」、「外勤是貓奴，等貓奴不看了，看誰養你們內勤這些奶貓」，也有網友質疑：「感覺是外送員在反串...」、「應該是外勤PO的，內勤說這種話也太沒腦」，還有反罷工網友酸：「承攬制本來就不是員工」、「誰叫當初炒什麼制度，活該」。

(中時電子報)