俄羅斯軍方已決定籌備建造世界最大航母，其技術規格將以前蘇聯時期未完成的「烏里揚諾夫斯克」號核動力航空母艦為藍本，結構則可能包括克雷洛夫國家研究中心曾提出的「風暴」級設計方案，任務書獲批准後將交給聯合造船集團建造。新航母排水量預計7至10萬噸，將搭載蘇-57艦載戰機及S-500防空導彈系統，航母建造預算約在3000至4000億盧布（約合48至64億美元）之間。

《參考消息》引述俄《獨立軍事評論》網站指出，俄海軍正在繼續制訂戰術技術任務書，建造新航母時將採用蘇聯時期未完成建造的1143.7型「烏里揚諾夫斯克」號核動力航母的圖紙及其他技術文件。該航母由涅瓦設計局研發，1988年11月在烏克蘭尼古拉耶夫造船廠開工。「烏里揚諾夫斯克」號原計劃1992-1993年下水，但因蘇聯1991年解體而停工，淪為金屬廢料。其艦長324米，排水量約8萬噸。

今年1月9日，俄總統普丁、國防部長紹伊古、負責國防工業事務的副總理鮑里索夫及其他國防部代表參觀了塞瓦斯托波爾海軍未來武器裝備展，並討論了未來航母的展出模型，建造該航母可能需3000億-4000億盧布（1美元約合62盧布）。建造時程如俄國防部早先所言，2025年底簽署合同，2030年入列服役。

報導稱，新航母將為戰機、遠程預警機和直升機組成的強大飛行編隊提供平台。

為打造未來航母，克雷洛夫國家研究中心早前提出23000ei型「風暴」級設計方案。該航母排水量在7萬-10萬噸，艦長330米，寬40米，乘員4000-5000人，航程無限制，自持力為120天。

報導表示，新航母的飛行編隊或由蘇-57多功能艦載戰機、遠程預警機、卡-27多功能直升機和卡-25、卡-28、卡-29、卡-31和卡-52K反潛機組成，還可能使用蘇-33、蘇-33M、蘇-35K、米格-29K和米格-29KUB多功能戰機。艦載版S-500防空導彈系統將防禦來自空中的威脅，同時對抗魚雷攻擊的防衛系統正在研發中。未來的航母或安裝混合動力裝置，以核動力裝置為主，燃氣輪機作為備用。

目前俄羅斯只有一艘1143.5型「庫茲涅佐夫海軍元帥」號重型航母，目前正在維修並將進行升級改造。與多數蘇聯時期的航母一樣，該航母使用的是鍋爐汽輪機。

(中時電子報)