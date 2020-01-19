林佳慧18日舉辦新書《林聰明沙鍋魚頭，家的味道》分享暨簽書會，多位地方知名人士都到場。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠給林佳慧一個大大的擁抱。（呂妍庭攝）

「林聰明沙鍋魚頭」第2代老闆林聰明（中）夫妻也現身女兒林佳慧的簽書會。（呂妍庭攝）

林佳慧18日舉辦新書《林聰明沙鍋魚頭，家的味道》分享暨簽書會。（呂妍庭攝）

林聰明還以「嘉義好棒」傳承儀式，把檜木球棒送給女兒，希望一棒比一棒更「棒」。（呂妍庭攝）

嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」傳承60多年，2019年登上世界最大影音頻道 Netflix 紀錄片亞洲篇專訪，一躍成台灣世界街頭小吃的代表，從亭仔腳起家，第3代傳人林佳慧決定寫出老店的故事，18日並舉辦新書《林聰明沙鍋魚頭，家的味道》分享暨簽名會，講到小時候家裡經營小攤子的點點滴滴，林佳慧一度哽咽，分享會上，林佳慧與父母、來賓把象徵「家的味道」的舞動魚兒帽分享給參與的朋友們，仿佛是讓這些魚仔們翱翔全世界，讓世界看見嘉義。

昨在新嘉義座 x 勇氣書房舉辦新書發表，除市長黃敏惠、議長莊豐安、新科立委王美惠、文化局長蕭柏勳及多位議員外，林佳慧的父親林聰明也到場，林聰明還以「嘉義好棒」傳承儀式，把檜木球棒送給女兒，希望一棒比一棒更「棒」，一代比一代更「強」，將沙鍋魚頭一口味魂，強棒出擊飛越到國際。

林佳慧親自執筆《林聰明沙鍋魚頭，家的味道》，撰述自家從第1代路邊攤成長至今3代經營的故事，書中刻畫年代脈絡，演繹一次次精采萬分的革命歷程，林佳慧認真生活，真情付出的情感流露，不僅是對食物美味的堅持，堅守職人精神，實踐家訓傳承，還有滿滿對家鄉土地的情感，林佳慧強調，「當我踏上壘包，我就奮不顧身的往前跑，這一棒能為台灣爭氣，在世界的舞台我們沒有缺席。」

另外首刷禮附錄別冊《世界小吃， 回嘉呷飯啦！》也是由林佳慧主筆，共介紹嘉義地區40多家美味小吃，以正宗嘉義人娓娓道 來這座城市巷仔內道地美食，林佳慧表示，從小在這些店家陪伴之下，無論是老味道的傳承，還是新興店家崛起，食肆匯集攏底嘉。

黃敏惠說，肯打拼、肯努力，讓台灣、世界看見嘉義市的林聰明沙鍋魚頭，是我們的驕傲，指昨天的不僅是新書發表會，還有非常深刻、非常多的意義，尤其林佳慧代表著嘉義市年輕人，維持傳統、不斷創新，名揚台灣與全球，更代表著家族兢兢業業努力打拼，一代又一代的堅持不懈、用心努力的嘉義精神，相信新書發表，林佳慧執行長不僅為林聰明沙鍋魚頭留下長長久久的紀錄，更把嘉義市的美食，也介紹給所有讀者，這分熱情的心、愛嘉的心，真是讓人感動。

(中時 )