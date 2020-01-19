2020總統大選落幕，高雄市長韓國瑜罷免案成為關注焦點。資深媒體人趙少康則發現韓國瑜在公共場合氣勢好像有一點弱，不禁提醒他氣勢還要在。

趙少康在政論節目《TVBS戰情室》勸韓國瑜，雖然總統輸了，但是一碼歸一碼，選民選你當高雄市長，你的氣勢還要在，他覺得韓國瑜在公共場合的氣勢好像有一點弱。趙提醒韓國瑜，他還是高雄市長，未來5、6個月要把市長好好做。

趙少康建議，韓國瑜每天早上要7點左右起床，不然乾脆哪一天就5點起床，讓盯他時間的記者撲個空，大家來比啊！要有這樣的雄心壯志。每天一大早就起來，搞半年，高雄市民當然會受到影響，會覺得這個市長還不錯，而高雄人選你當市長，當然要把市長做好。

媒體人唐湘龍則表示，可以推估韓國瑜接下來遇到的困境，他當下的困境就是這個罷免案，如果過了這個罷免案，接下來韓國瑜就要競選連任，連任如果成了，韓國瑜就復活了！他這一場選舉當中的危機就過了。

(中時電子報)