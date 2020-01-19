美國地質調查所（USGS）表示，印尼最東端巴布亞（Papua）地區今天凌晨發生規模6.0強震，震央位於距巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）158公里的內陸地區，深度約34公里。

美國地質調查所（USGS）表示，當局未就這起地震發布海嘯警報。

東南亞群島國印尼是全球最容易遭受災難侵襲國家之一。2018年9月底規模7.5強震及其引發的海嘯，侵襲蘇拉威西島（Sulawesi）巴路（Palu）地區，導致超過4300人罹難或失蹤。

(中央社)