印尼東部巴布亞省規模6.0強震 無海嘯危險 07:202020/01/19 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，印尼最東端巴布亞（Papua）地區今天凌晨發生規模6.0強震，震央位於距巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）158公里的內陸地區，深度約34公里。 美國地質調查所（USGS）表示，當局未就這起地震發布海嘯警報。 東南亞群島國印尼是全球最容易遭受災難侵襲國家之一。2018年9月底規模7.5強震及其引發的海嘯，侵襲蘇拉威西島（Sulawesi）巴路（Palu）地區，導致超過4300人罹難或失蹤。 (中央社) #強震 #規模 #地區 #海嘯 #印尼 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 白金漢宮聲明：哈利、梅根將喪失殿下頭銜 春天生效 - 國際 免驚！不用Google地圖 華為現在可用這家 - 國際 用選票拒絕北京！華郵作家：時間在台這邊 - 國際 川普13歲兒子吃什麼長成巨人？ - 國際 一帶一路捲土重來！陸：比2018年成長41％ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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