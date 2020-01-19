「最狂監委」陳師孟請辭 藍委：應是「被請辭」

監委陳師孟欲約詢判決前總統馬英九洩密案無罪法官，引發全台法官串聯反彈，而司法院長許宗力則在14日首次表態挺法官。陳師孟早在許宗力發聲挺法官前就表達欲辭去監委，蔡英文總統指示表達慰留。不過陳師孟，周六（18日）在部落格重申請辭決心。並且表示自己吃軟不吃硬，堅持下台原因是「不知為何而戰」，他批評司法院長許宗力「病態」

宣布請辭的監委陳師孟，周六（18日）晚間個人在部落格「尖尾週記」發表文章「尖尾階段就此收尾」，並再次重申辭職的決心以下為陳師孟貼文：

監察院在做資源回收的茶水間，擺了兩個廚餘桶，煮熟的剩飯剩菜倒在左邊桶內，但如果有魚刺骨頭之類的硬物，就要倒進右邊桶子，因為豬只吃軟的食物。尖尾有一個特質和豬很像，就是「吃軟不吃硬」。

對尖尾在選後第一個上班日提出辭呈，不瞭解尖尾這種個性的人，以為尖尾是抗拒不了媒體輿論壓力，向八成連署法官投降，或被許大院長的公開譴責嚇到……，但是從沒有停歇的陳情信可以看出，這些「步數」連普通人民都嗤之以鼻，如果真會影響尖尾請辭的決定，只怕反而是讓尖尾打消辭意吧。

那麽又何必在任期屆滿的半年前辭去職務呢？理由很簡單：不知為何而戰。

尖尾進入監察院之前，向推荐與提名的高層保証、也在立法院的聽証會聲稱─ 將以「恐龍法官」為調查重點，對司法的除垢有所貢獻，呼應蔡總統上任之初以司改為首要任務的宣示。尖尾對司改的自信，其實來自憲法明確賦予監察權有制衡司法權的設計，而總統正是憲法的守護者。

奈何尖尾貢獻司改的信心隨著時間而日漸消融，幾次前往司法院直接就此一議題提出質疑，許大院長總是大唱「秋蟬」（「秋後算帳」加「寒蟬效應」），好像二千位法官都是他要小心呵護的「蟬寶寶」，尖尾則是蟬寶寶的天敵。尤其這回馬英九洩密案的承審法官，明明已經不再天真無邪，懂得濫用憲法條文為馬脫罪，仍被許大院長捧在手心惜惜，不許尖尾過問，簡直已經到了病態的地步。問題是，唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外。尖尾若繼續耗下去，等於原地踏步而已，所為何來？

尖尾無意和司法既得利益者做無止境的纏鬥，決定重回當初「老綠男」的單純日子。兩年來每週一篇，留下了101篇〈尖尾週記〉，預計在半年內去蕪存菁、彙集成書，讓這段日子所作所為，方便大家檢驗。

尖尾階段就此收尾，珍重再見。

陳師孟在部落格發文重申辭意。（圖取自陳師孟部落格）

(中時電子報)