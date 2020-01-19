送豬迎鼠！吃桶柑添喜氣！八里桶柑因為北部氣候較為濕冷及位於北海岸的特殊地理條件，在當地果農的細心照料下，每年都可以產出品質極高的桶柑，橘紅色外表以及圓球型的果實，相當討喜也有圓融的意象，常成為年節期間國人伴手禮的選擇。

八里區「龍源農場」場長周清章從小就開始跟著父親種植水果，在求學期間對自然科學便極有興趣，對於農業也是打從心底喜愛，因此才能投入熱忱提升栽培管理技術。園區管理藏著許多學問，不僅針對天氣變化進行病蟲害防治，更透過多年種植經驗與肥料施用管理，來促使桶柑適時成熟轉色，以維持果品的好品質。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，為配合觀光果園的整體規劃發展，八里桶柑於民國85年開始種植，考量到八里的氣候條件，自平地至海拔較高的區域，依序推廣種植綠竹筍、文旦柚、桶柑，正好對應到端午節、中秋節及農曆新年。

桶柑採收期因適逢農曆過年，不僅具有「年柑」別稱，更是家戶必備應景果品。消費者在市面上選購時，首先一定要挑選果皮薄、光滑且細緻，果實拿起來有沉重感，並且整顆顏色需均勻呈現橘紅色，而大小約在拳頭以下會比較適中，此種果實吃起來口感多汁甘甜、清爽解膩，很適合在年節吃了許多高熱量、高油脂食物後食用。

農業局表示，八里的桶柑種植面積達30公頃，約佔新北市生產面積的一半，是新北市重要的桶柑生產區，果品食用後鼻腔會殘留濃郁的香氣，因此深受消費者喜愛。今年桶柑轉色為橘紅色，外觀討喜品質高，產量維持往年水準，價格約在每台斤50元左右，今年產季從1月中旬至農曆過年前後，歡迎民眾踴躍訂購，可洽八里區農會02-2610-2996、龍源農場02-2618-3687、0928-642-916，或直接上「小農電舖直銷站」查詢。

周清章、周雅雯（左）與桶柑合照。（圖取自新北市農業局官網）

(中時電子報)