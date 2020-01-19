羅漢羹取代魚翅羹，剩食再利用成美味佳餚！除夕夜菜色超澎湃，但準備年菜除了美味以外，還有很多足以牽動世界發展的小細節。國立台灣博物館南門園區18日舉辦「2020永續年夜飯」活動，以永續年菜發表、永續年貨市集及跨領域論壇等精采活動，傳遞健康環保的節慶文化。

台博館發表2020永續年菜。（圖取自台博館官網）

台博館館長洪世佑表示，今年是世界地球日50周年，世界都在思考2020以後的30年內我們要付出什麼行動去保護地球。「永續年夜飯」活動由台博館自2016年推出，從海鮮食材的選擇開始，每年有不同的宣導重點，包括食物產銷履歷與認證的重要性、節慶飲食背後的歷史文化、剩食議題等，希望大家在享用年夜飯的同時，也能全家總動員，共同思考身為地球一員，可以對生物多樣性負的責任並實際付諸行動。

永續年貨市集有多項適合親子共玩的環境教育活動。（圖取自台博館官網）

詢問度最高的永續永菜食譜，今年台博館跨界與圓山大飯店金龍廳主廚許耀光合作研發，以當季食材、剩食、蔬食為原料，設計包括「金玉滿堂玉荷包料理」、「妙手回春闔家歡盆菜」及「八仙過海羅漢羹」等佳餚，其中羅漢羹主要是希望取代魚翅羹，以冬粉和蔬菜為主要食材，冬粉要事前冷水泡軟、在整個羹湯煮滾時再放下去，並且在一開始就加入烏醋提味，風味更佳。

為呼應青年氣候行動及108課綱「陶養生活知能」與「涵育公民責任」之目標，台博館邀請能動性最高的青年族群成為行動改造者，以台博館「年夜餐桌永續量表」檢視過去的年夜飯內容，並設計一道永續年菜，投稿的結果除了在活動發場發布，未來也會在相關實體活動展示。

在跨領域論壇部分，上午場台灣海洋環境教育基金會講師林勝吉、基隆市政府海洋事務科科長蔡馥嚀、「洄遊吧Fish Bar」創辦人黃紋綺，從台灣的年夜飯桌上海鮮種類的變化、海洋危機及海洋文化等主題介紹年夜飯的過去與未來。下午場主婦聯盟環境保護基金會鄭秀娟、宜蘭縣岳明國小教師侯季伶及知名作家番紅花，從剩食問題、海洋環境教育及永續科學自學與永續餐桌行動探討家庭如何進行永續餐飲行動。

還沒掌握採購原則或標章辨識方式的民眾，19日還有一天可以到永續年貨市集直接購買經產銷履歷認證的食材，還有適合親子共玩的環境教育活動。無法到場的民眾也可至活動官網參加全民網路秀出年夜飯串聯活動，就有機會獲得台博館限量精美文創品。

(中時電子報)