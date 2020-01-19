送豬迎鼠，今年春節假期有七天，來台北花博公園走春賞花趣！除了圓山園區長廊廣場的市集活動，以及美術園區玻璃金字塔、太陽橋、花之隧道等等拍照打卡景點，新生園區更是四季繽紛芳香不斷，春節期間新生園區台北玫瑰園花海區種植布置了許多季節花卉，在台北玫瑰園裡盡是歐式風格的細緻美景。

台北人必遊!! 新生公園新春賞花去。（圖取自台北旅遊網）

公園處表示，新生園區的台北玫瑰園除了3月春季、11月秋季玫瑰展外，花海區的玫瑰四季綻放，今年也在花海區周邊栽植多種花卉，包含彩色海芋、白頭翁、仙客來、球根海棠、麗格海棠、洋繡球、大飛燕草、羽葉薰衣草、麒麟菊、紫扇花、聖誕初雪、耬斗菜、蜀葵、伯利恆之星等，平常難得一見的花卉組成豐富的廣場地景，色彩繽紛又香氣四溢的景緻等您一同來欣賞。

充滿歐式風格的花園。（照片由Daidai Chang提供）

公園處圓山公園管理所賴丞賦主任表示，農曆新年又將到來，過年享受豐盛的團圓飯之餘，利用難得的年假出門走走也是必要的。在溫暖的冬日陽光下到新生園區欣賞五彩繽紛的花朵，讓心花也跟著朵朵開。

台北人必遊!! 新生公園新春賞花去。（圖取自台北旅遊網）

花海區旁的陽傘座椅區讓大家休息停駐、和家人朋友愉快地聊聊天增進感情；另外，小朋友最愛的飛機不時飛過天際、有趣的迷宮花園也在一旁等你來挑戰！

多種花卉組成豐富的廣場地景。（圖取自台北旅遊網）

貼心提醒 : 春節期間賞花，歡迎用您的雙眼、相機紀錄美好時光，請勿以手觸碰，才能確保美麗的花兒能開放的更持久，讓更多的朋友們欣賞喔!

台北人必遊!! 新生公園新春賞花去。（圖取自台北旅遊網）

交通方式：

1、搭乘捷運：

(1) 捷運圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達新生園區。

(2) 捷運中山國小站下車，沿新生北路往北至濱江街口即抵達新生園區。

2、搭乘公車：

(1) 685、市民小巴9、紅34(假日行駛)、紅50 至【新生公園】(停靠民族東路)。

(2) 72、222、紅34(假日行駛)、市民小巴9至【新生公園(林安泰)】(停靠松江路近濱江街)。

(3) 542、685、688或紅57至【吉林路底】(停靠吉林路)。

3、騎乘YouBike：從YouBike捷運圓山站2號出口沿自行車專用道到林安泰古厝站。

(中時電子報)