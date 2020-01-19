康康登場演出讓晚會進入最高峰。圖：張佩芬

右起中國驗船中心經理張耀方、驗船中心董事長謝謂君、世邦董事長李健發、海洋大校長張清風、驗船中心執行長劉英如。圖：張佩芬

世邦國際企業集團今年邁向40周年，已創下連續30年獲利紀錄，18日晚間，集團12家公司與慈善基金會員工在台北盛世王朝大酒店辦尾牙，席開65桌，活動請來多位演藝人員演唱，知名藝人康康登場時大批女性員工擠到台前跟著唱跳，還排隊合照，讓康康的氣勢媲美韓國歐巴。

世邦集團旗下事業包括海運公司、船務代理、海空運承攬、物流倉儲、旅行社等，去年9月集團利用船價低檔，向日本旭洋造船廠簽約訂造第五艘自有貨櫃船，這艘可裝載1,096箱（20呎櫃）的貨櫃船，是世邦向旭洋訂造的第四艘姊妹船，前面三艘S-517，S-518及S-556，都已出租給由世邦擔任在台總代理的韓國高麗海運。

當時世邦董事長李健發透露，公司預計2020與2021年將分別增訂較大型的1,800箱貨櫃船各一艘。

昨晚尾牙宴，海洋大學校長張清風、中國驗船中心董事長謝謂君、基隆港務分公司總經理劉詩宗、聯興國際董事長洪英正、德翔海運總經理涂鴻麟等均參與盛會。

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