2020台灣燈會2月8日起將在台中登場!創立以來首次有北美國家遠道而來,從雪國「加拿大」跨海來台參展!擁有許多亞裔人口的加拿大人如何過農曆新年? 聽聞台灣燈會的精彩創意年年創新超越,以多元文化聞名的北美城市溫哥華也慕名前來交流,推出三位加拿大原住民創作的「海岸新年燈籠」參展。今年元宵燈節,六座來自溫哥華的加拿大原住民圖騰燈籠柱將照耀台中燈會森林奇幻境地 !

多元文化薈萃的加拿大過農曆新年與台灣傳統年節習俗完全不同 ! 在溫哥華,過年是不分族群全城慶賀的冬季嘉年華。蒙古人、斯洛伐克人、非洲人、北美原住民也都希望用自己的文化共襄盛舉農曆新年慶典。每年新春大年初一在溫哥華開跑、巡迴加拿大東西兩岸的 LunarFest 加拿大新年藝術節。

LunarFest 於 2019 年首次邀請溫哥華原住民藝術家參與大型燈籠裝置藝術創作,溫哥華本地原住民族海岸薩利希語系的三大部族皆熱情響應,帶來溫哥華森林與海洋的自然力量,展開一場原住民族的對話交流,跨文化獻給多元族裔新年祝福。

溫哥華三大原住民族藝術家分別是來自,史戈米殊族 (Squamish) 的柯里 · 道格拉斯 (Cory Douglas);馬斯琴族 (Musqueam) 的托馬斯 · 坎內爾 (Thomas Cannel);特斯利沃圖族 (Tsleil-Waututh) 的札卡里 · 喬治 (Zachary“SKOKAYLEM” George)。

藝術家們從各自部落的神話故事發想,創造巨型燈光裝置藝術品「海岸新年燈籠」,在溫哥華山海環繞下,佇立於市中心普爾廣場 (Jack Poole Plaza)。「海岸新年燈籠」以台灣傳統花燈結構,結合加拿大原住民圖騰設計,呈現加拿大當代原住民熱愛自然、思考環境永續;並透過藝術創作,延續傳統文化融入現代生活的精神。「海岸新年燈籠」展現東西方文化交流後的創作產物,表現溫哥華這座城市迷人的獨特風格。

溫哥華旅遊局也介紹當地豐富的冬季活動體驗。例如各家高檔餐廳紛紛推出價格親民的精緻料理,吸引溫哥華人在寒冬爭相出門的溫哥華冬季美食節 (Dine Out Vancouver Festival);匯聚北美和世界前衛表演藝術團體的溫哥華國際表演藝術節 (PuSh International Performing Arts Festival),帶給各年齡層文青藝術迷前所未見的視覺與心靈衝擊;以及冬天絕對值得跑一趟冬季奧運比賽場地「惠斯勒」,體驗刺激暢快的高山滑雪。

2020 台灣燈會 - 加拿大燈區

「北楓奇緣,迎光舞雪 See the North, Vancouver First !」

時間:2020年2月8日 ~ 2020年2月23日

地點:2020 台灣燈會 - 國際友誼燈區,台中花博后里森林園區

