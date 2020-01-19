英國哈利王子與妻子梅根8日投下震撼彈，自行宣布退出資深王室成員身分，引起王室全體成員一陣錯愕。白金漢宮18日表示，哈利與梅根未來將不能再使用「殿下」頭銜（HRH），不會再領取身為王室成員的納稅人資助，不再正式代表英國女王伊麗莎白二世，新安排將於2020年春天生效。

英國哈利王子和妻子梅根日前拋出震撼彈，宣布兩人將不再是「資深」（senior）王室成員，將淡出退至幕後，未來時而住在英國，時而到加拿大兩地居住，並會工作以求財務獨立。消息人士透露，英女王伊莉莎白二世等王室成員都是看電視才知道此事，感到「非常失望」、「震驚、難過與震怒」。

白金漢宮18日表示，哈利王子與妻子梅根未來將不能再使用「殿下」頭銜（HRH），不會再領取身為王室成員的納稅人資助，雖然他們將不再正式代表女王，但薩塞克斯公爵及夫人（Sussexes）清楚表明，他們所做的一切將持續榮耀女王。」

白金漢宮表示，哈利與梅根理解他們必須退出所有王室義務，但他們私人的贊助與社團將會繼續經營，新安排將於2020年春天生效。

(中時電子報)