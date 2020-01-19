青年運動叛軍空襲葉門訓練軍營 60死數十傷 07:212020/01/19 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地國營電視台「新聞頻道」今天晚間報導，伊朗支持的「青年運動」（Houthis）叛軍空襲葉門馬里卜市（Marib）一座訓練軍營，造成60名軍人死亡和數十人受傷。 路透社報導，沙烏地「新聞頻道」（Al Ekhbariya）引述消息人士報導稱，青年運動利用彈道飛彈和無人機發動攻擊。 葉門境內正在上演伊朗和沙烏地阿拉伯之間的代理人戰爭。沙烏地領導的聯軍於2015年開始介入，支援政府軍對抗伊朗支持的青年運動叛軍。伊朗一再否認它提供武器給青年運動叛軍。 (中央社) #運動 #青年 #沙烏地 #伊朗 #叛軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 白金漢宮聲明：哈利、梅根將喪失殿下頭銜 春天生效 - 國際 免驚！不用Google地圖 華為現在可用這家 - 國際 用選票拒絕北京！華郵作家：時間在台這邊 - 國際 川普13歲兒子吃什麼長成巨人？ - 國際 一帶一路捲土重來！陸：比2018年成長41％ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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