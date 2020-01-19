沙烏地國營電視台「新聞頻道」今天晚間報導，伊朗支持的「青年運動」（Houthis）叛軍空襲葉門馬里卜市（Marib）一座訓練軍營，造成60名軍人死亡和數十人受傷。

路透社報導，沙烏地「新聞頻道」（Al Ekhbariya）引述消息人士報導稱，青年運動利用彈道飛彈和無人機發動攻擊。

葉門境內正在上演伊朗和沙烏地阿拉伯之間的代理人戰爭。沙烏地領導的聯軍於2015年開始介入，支援政府軍對抗伊朗支持的青年運動叛軍。伊朗一再否認它提供武器給青年運動叛軍。

(中央社)