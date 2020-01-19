新生代演員蘇妍緹今年才二十二歲，個性如外表一樣可愛，從小就愛表演的她，自認個性好動，無法靜下來讀書，國中畢業沒有報名基測，直接申請就讀莊敬高職表演藝術科，近期作品一檔接一檔，已累積五部電視劇經驗。蘇妍緹坦言，她一開始不懂演戲，NG被罵是家常便飯，連導演要她扮醜、尖叫，她都難突破心坎！而和雙親感情緊密的她，曾因老媽一句話，斷了男友！

蘇妍緹從小表演慾就很強，常在親友婚禮上台唱歌跳舞，在學時就被選中參演《一代新兵之八極少年》，接著參加「華流之星TOPSTAR」，有了更多演出機會。但她在莊敬高職專攻舞蹈，並非戲劇科班出身，對演戲其實沒什麼概念，一開始被罵到臭頭。

個性慢熱的蘇妍緹，跟《網紅的瘋狂世界》同為公司職員的張豐豪、黃云歆、許時豪打成一片。（圖／怡佳提供）

好感動 鍾瑶及時送暖

「很多事情我都不懂，也常常卡詞，只要是我的鏡頭，通常就會NG。」蘇妍緹接著舉例，拍攝《姊的時代》時，由於常常偷瞄地上定位點，總被導演張佳賢直呼全名大罵：「蘇妍緹用餘光！妳沒有餘光嗎！」不過，張佳賢的嚴格是希望蘇妍緹更好，下一部戲劇《高校英雄傳》又找上蘇妍緹客串演反派角色。

哭戲也是蘇妍緹的大魔王，「愈想哭就愈哭不出來，看到導演走過來，我怕被罵，就哭了，但是倒數三二一，眼淚又收回去了。」拍攝《姊的時代》第一場哭戲，蘇妍緹對戲鍾瑶，卻一直哭不出來，全組人停擺了二十分鐘，讓她壓力超大。「那時候鍾瑶姐過來給我一個擁抱，我馬上落淚。」鍾瑶及時送上的溫暖，至今蘇妍緹仍相當感動。

「沒有學好、準備好，我不敢給別人看，怕會出糗！」坦言自己以前有包袱放不開，蘇妍緹透露，有次拍飲料廣告，導演要她尖叫，她竟叫不出聲，「我真的緊張到失聲，其他演員都不相信，覺得怎麼可能不會尖叫，後來還用配音的。」

演出《姊的時代》，讓蘇妍緹歷經各種NG挫折。（圖／怡佳提供）

隨著經驗累積，蘇妍緹愈來愈上手，她在《網紅的瘋狂世界》有一段癲癇發作的橋段，二話不說就詮釋出全身抽蓄、翻白眼還咬牙切齒的樣子，「那場戲演到我都快抽筋了。」最近她想去報名表演課，精進演藝細胞。

獨生女 老爸逢人就讚

蘇妍緹雖是獨生女，雙親卻非常開明，十分支持她進軍演藝圈。蘇妍緹說，爸爸原本是警察，退休後在開Uber，逢人就力讚「我女兒很漂亮，她會演戲」，還不時推薦乘客要到蘇妍緹的臉書按讚，有一回載到電視台監製，更是火力全開地介紹女兒。

（圖／張祐銘攝）

媽媽則對蘇妍緹愛之深責之切，「我以前怕不連戲，不敢做太多肢體動作，總被媽媽嗆很不自然。」蘇妍緹笑說，媽媽還會以觀眾角度，點出她的表演問題。

「我沒有叛逆期，什麼事都會跟爸媽分享，朋友說不能說的，我回家也會跟媽媽說。」自認非常聽話的蘇妍緹，高中三年沒交男朋友，爸媽覺得怪怪的，以為她喜歡同性，勸她趕快交男朋友。她真的談戀愛後，媽媽竟跑去算命，結果算出屬牛和屬馬的兩人命格不合，轉頭希望女兒分手，蘇妍緹一聽當機立斷喊切，「媽媽給我的意見，我真的都會聽。」

甜心寶貝 蘇妍緹

生日：1997年12月5日

因為做著自己喜愛的事，蘇妍緹聊起演藝工作臉上總掛著笑容。（圖／張祐銘攝）

作品：《一代新兵之八極少年》《加油！美玲》《姊的時代》《高校英雄傳》《網紅的瘋狂世界》

(中時電子報)