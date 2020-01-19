長照2.0服務推出兩年來，目前全台約80萬失能、失智、身心障礙者中，僅有13萬人受惠，約30萬人仍由家人照顧，而家庭照顧者共同的恐懼是陷入「貧窮化風險」。65歲的黃姐「一打三」至今撐了17年，經濟壓力大得無法想像。

採訪當天，本以為會看到愁容滿面的受訪者，但打開大門的卻是笑容盈盈的黃姐，襯著窗外灑進的陽光，記者望著黃姐身旁的老人家，以為黃姐就只照顧這一位對象。

「這是我爸爸，他今年94歲，他不過是我照顧的其中一位家人！」黃姐指著牆上掛著的全家福，照片中一家人笑得燦爛，但其中的爸爸、媽媽、老公都需要黃姐照顧。

身為獨生女的黃姐，結婚後便把父母接到家中同住，跟老公育有一兒一女，日子過得幸福愜意。「17年前，當時是農曆大年初二，我們家族正在中部旅遊，一早在飯店起床，就發現我老公跌落床下無法動彈。」

黃姐的全家福照中，一家人笑得燦爛，看似幸福，背後卻是磨難不斷。（圖／張文玠攝）

原來老公是腦中風，幸好8天後病況穩定便轉回台北醫院。歷經治療、復健，半年後老公終於回家，也就此展開黃姐的照顧序曲。

一早起床，先幫老公梳洗、張羅早餐與尿壺再上班，當時黃姐父母雖已七八十歲，但還能幫忙照看老公，中午她會抽空回家查看，下班後再帶著老公走路復健。「我每晚帶他練習走路，希望有一天他能靠自己的力量走，但後來不小心跌倒，老公就開始害怕走路。」

黃姐說，當時的日子苦得要榨出汁來，失去老公這個經濟支柱，還有老父母要照顧，兒子、女兒還在念書，家中一切都要用錢，她只能撐住這個六口之家。

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(中時電子報)