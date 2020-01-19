17年前老公突然腦中風變成重度身障，展開黃姐的照顧生活序曲，但全家只靠她一份薪水。「錢燒得很快啊，前半年燒存款，後來就靠生病的保險金給付。」最可怕的是一種恐怖平衡，「這個家再有一個人出狀況，我就慘了！」但偏偏這樣的失衡從沒少過。

黃姐印象很深刻，那時老公剛失能，女兒沒考上理想高中每天哭泣，媽媽恰巧又摔斷腿，某天夜裡爸爸膀胱劇痛，她才發現老父親已經三天未排尿，幸好診所醫師願意半夜幫忙導尿，但警告她如果不成功就只能送大醫院。

「幸好最後通了！不然老公在家中要怎麼辦？」。黃姐說，當時壓力好大，有一天她正在幫老公擦澡，突然全身感到莫名劇烈疼痛。「那個痛是由內而外出來的，我覺得這樣的人生有什麼意思？」但又想到，如果自己走了，誰來照顧這一家老小？「只能扛了！」

10年前，黃姐在報紙上看到「居家服務員」的長照政策，再加上老公二次跌倒抗拒走路，被逼到盡頭的她於是打電話申請。「現在回想，居服員真是我的貴人！」「每周有三天的居服時間，讓我可以稍微喘息。」黃姐的世界終於打開一扇門，開始走進人群，而這位居服員也陪伴黃姐至今年，彷彿家人一般。

10年前，黃姐申請居服員照顧重度身障的老公，這位居服員陪伴黃姐一家至今，感情深厚。（圖／家總提供）

「以前很自閉啊，後來開始接觸『家總(家庭照顧者關懷總會)』等相關機構，可以暫時抽離照顧的情境，心境更開闊，也更懂得如何運用長照資源。」

當時考驗正一波波湧來，黃姐每天忙得像陀螺一般打轉，最後逼不得已辭職。「媽媽開始嚴重暈眩，後來更出現『帕金森』症狀，也開始需要照顧。」黃姐的經濟壓力更大了，幸好已經懂得求援，透過各機構尋找適合申請的補助。

「媽媽接下來又得了乳癌，雖然年紀大，我們還是做了手術、放電療等等，但後來又轉移成子宮內膜癌、淋巴癌。」不只如此，那年的除夕夜，一家人剛吃完年夜飯，突然「碰」的一聲，黃姐的爸爸跌坐廚房地上。「爸爸驚恐地說著我們聽不懂的話，我知道他也中風了！」雖然肢體無礙，但卻傷了腦，黃姐的爸爸就這樣失智了。

黃爸爸因為腦中風導致失智，雖然恢復狀況不錯，但是黃姐仍需盯著他吃藥。（圖／張文玠攝）

黃姐就此「一打三」，卻開始懂得轉念。「媽媽的癌症轉移到最後，我就決定居家安寧，媽媽還是可以跟鄰居聊天，真正臥床只有最後2周。」老父親靠著老友每天來家中泡茶聊天，中風後遺症也大為好轉。

17年過去了，黃姐仍在照顧之路上，而貼心的孩子也長大了。「女兒上班賺錢，兒子兼差外送工作，因為時間彈性才能分擔照顧。」黃姐說，還是擔心兒子的未來，但目前也只能先這樣。

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(中時電子報)