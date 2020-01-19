蔡先生開始照顧媽媽的年紀是27歲。「媽媽身體不舒服去醫院檢查，沒想到就已經嚴重到需要洗腎，當時我大約出社會工作才2年。」而現在蔡先生已經41歲。

媽媽洗腎沒多久，就換爸爸腎臟也出狀況。「爸爸病況還好，相較之下媽媽就狀況不斷。」蔡先生說，媽媽時常暈眩、疲倦，然後因為電解質不平衡，常常覺得腳掌被針扎似的疼痛，於是常常跳個不停。

「最糟糕的是，媽媽時常因為感染緊急送醫，頻率高到醫院內的看護、警衛都認識我。」雖然公司主管能夠體諒，但蔡先生實在疲於奔命，所以便辭職了。

「當時我以為先撐過這陣子就好，等媽媽狀況好，我再開始上班。」但沒想到，照顧似乎沒有終點，而金錢卻慢慢地被掏空，蔡先生偶爾兼差打工，最後爸爸只好拿著保單抵押借錢。

但媽媽再也回不到從前。「洗腎會影響到全身血管，最後媽媽就失智了，時常胡言亂語，例如說老天會抓藥給她吃，半夜不睡覺大吵大鬧。」蔡先生覺得好累，但偶爾媽媽清醒時，又會像小時候那樣撫摸著他的頭，道歉說「辛苦你了」。

回憶起媽媽，蔡先生眼眶不禁紅了起來。「五年前，媽媽突然不舒服緊急送醫，我以為這次會和以前那樣出院，沒想到卻是最後一天。」原來蔡媽媽主動脈剝離引發敗血症，很突然地就告別人世，蔡先生悲痛萬分，但受到更大打擊的是蔡爸爸。「爸爸本來是很有意志力的人，後來就變得很消沉，可以一整天盯著電視不動。」就這樣，爸爸狀況也一天天走下坡。

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(中時電子報)