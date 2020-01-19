蔡先生從27歲開始照顧洗腎的媽媽，媽媽驟然離世之後，接著換成照顧爸爸。「我總共照顧爸媽將近13年，最後的5年特別難熬。」當時蔡先生身心都出現問題，會猛打電話找朋友抱怨，最後朋友不堪其擾開始拒接電話，甚至也成為家總服務電話的常客。

因緣際會之下，家總終於知道原來這麼多的「蔡先生」都是同一個人，因此主動致電表達想要幫忙。「我這時候反而會懷疑，你們想要幹嘛？」

家總秘書長陳景寧說，「許多照顧者其實是很封閉的，不願意走出自己的空間。」於是家總決定自己去靠近照顧者，除了提供諮詢電話之外，更在全台都設置「照顧者咖啡」，希望能吸引照顧者進去喝杯免費咖啡，除了喘息一下之外，也能懂得如何運用長照資源。

為幫助照顧者，家總在全台各處設立「照顧咖啡館」，除了讓照顧者有喘息時間，也提供許多課程、資源協助。（圖／張文玠攝）

蔡先生當初也申請了居家服務員，但因為不好意思多問，所以不了解如何運用。「例如居服員的時間有2小時，除了整理環境之外，能不能幫忙備餐？這些都是可以協調的。」

蔡先生當時陷入憂鬱之中嚴重失眠，一次就要吃7顆藥安撫情緒，父親逐漸衰退，但自己也面臨沒有工作的壓力。「當時家總有中途職場的計畫，就讓我去照顧咖啡館兼差工作，希望我逐漸走進人群，不要一直負面思考。」

但是父親的辭世又再次擊倒蔡先生，他覺得所愛之人都已離去，自己好孤單，因此崩潰在家一個月無法起身。「幸好有家總的社工、咖啡店的員工紛紛關心我。」

照顧爸爸的最後5年，蔡先生雖然身心煎熬，仍努力逗爸爸開心。（圖／家總提供）

原來咖啡店的朋友們當時為蔡先生成了一個群組，安排每天都有人問候他，就這樣大家一人一手，終於把蔡先生拉起身來。

如果重來一次，會做什麼不同決定嗎？「絕對不要離職照顧！因為那會把你逼到金錢、人際關係的困境。」父母已經離去一年多了，蔡先生目前仍在咖啡店工作，繼續尋找自己的生活節奏。

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(中時電子報)