靠著繩索攀上樹頂、登上人類最懼怕的10米高度，一躍而下…。桃園的「攀樹趣」與「青年體驗學習園區」，為喜愛在大自然中揮汗挑戰極限的活力一族，新闢刺激好玩的樂趣！

以投擲袋、繩結、繩索及護具裝備確保安全，才能盡情體驗攀樹樂趣。（圖／于魯光攝）

爬樹的山林野趣，在上一輩的記憶中歷歷在目，然而現今生活在城市的現代人，壓根不會有想要攀爬大樹的念頭，更別說對攀樹這件事，該怎麼踏出第一步，都完全沒概念。

台灣第一位獲得攀樹師執照的翁恒斌，帶我們循著小路來到位於桃園市龜山區的「攀樹趣」。他站在休憩小屋前，指著前方說：「這棵筆直硬挺的是樟樹，有著發達氣生根的是榕樹，今天要挑戰的則是十五公尺、近五層樓高的青楠木。」

在平日，攀樹師會進入茂密的樹叢，剪除生病或枯死的枝條，並且身手矯健地上樹，近距離替大樹健檢與修枝；到了周末，他們換上輕裝，帶領小至四歲、大至七十歲的民眾，站上一棵棵大樹的肩頭，彼此傾聽與對話。攀樹是他們的日常，對我來說，卻是一場需要仰望的神聖儀式。

攀上枝頭 尋找棲身之處

對我們進行事前教學的許荏涵，今年不到三十歲，是台灣第一位女性攀樹師。她細心地說明攀樹裝備，接著腳踩綁好繩索的套環，一邊奮力地蹬，一邊移動繩結向上，全程靠雙臂拉繩的力量往上撐……。

一旁指導上攀路線如何避開枝幹的攀樹師杜裕昌，則是台灣攀樹速度的紀錄保持人。他輕鬆抓起繩索而上，不到半分鐘，就抵達樹梢向下俯瞰；而我只能相信自己、信任大樹的臂膀，將自己慢慢往上推升。

攀樹前，攀樹師會先進行技巧教學及生態講解。（圖／攀樹趣提供）

原以為攻上樹頂、征服高度，就是領取獎勵的終點，實際上，過程中能不斷感受與自然的近距離互動、漸漸與大樹融為一體，才是收穫。攀樹趣團隊規劃了許多樹上活動，讓孩子們依靠自己的能力攀上樹，並練習跳躍和擺盪，在樹上閱讀、發呆與野餐，最後睡在八至十二公尺高的吊床「樹船」（Tree boat）過一晚，隔日在蟲鳴鳥叫中醒來，絕對是一場另類的露營體驗。

登上樹冠層後，可使用專用的吊床在高空過夜。（圖／攀樹趣提供）

國外行之有年的「攀樹師」，是台灣的新興職業，除了具備樹木知識與安全攀樹的專業技巧，也進行樹木維護的工作。台灣目前有26名攀樹師，皆持有美國「國際樹藝學會」（International Society of Arboriculture，簡稱ISA）認證的攀樹師證照。

攀樹趣

地址：桃園市龜山區大同路1,300巷110號（五犬山莊）

電話：0922-212-346

費用：1天1,400元／人、2天3,000元／人；3天6,000元／人

交通方式：沿台一線左轉進入茶專路後，續行至大同路左轉，經福原國小後，在大同路1300 巷右轉，見「道濟院」後，由右側馬路往上，即可至五犬山莊。

自由落體 考驗勇氣信心

一踏入鄰近永安漁港的「桃園青年體驗學習園區」大門，遠處就傳來忽大忽小的陣陣尖叫聲。這座北台灣擁有最多高低空探險設施的體驗場，整體多達五十二項符合ＡＣＣＴ（美國挑戰課程技術協會國際認證）高低空探索設施，更在冬季推出兩天一夜的套裝體驗，讓大小朋友盡情放電，挑戰自我極限。

體驗攀樹的大人與小孩，在枝條間遊走累了，可躺在吊床上野餐及休憩。（圖／攀樹趣提供）

面對人類最懼怕的十公尺高度，「信心擊球」是最刺激的關卡。挑戰者僅靠一條安全繩索，獨自徒手攀至高十公尺、近三層樓高的圓柱頂，接著站在直徑三十公分、四周空無一物的平台上，跳躍出去、拍擊懸掛的目標紅球。過程不僅考驗平衡感，還得戰勝對高度的恐懼，才能鼓起勇氣向外跳出。而這個關卡，近期更進階為「自由落體」，將高度提升至十六公尺、約五層樓高的平台；面對底下的伙伴們不斷的加油打氣，挑戰者在尖叫聲與歡呼聲中一躍而下，非常驚險刺激。

桃園青年體驗學習園區中的信心擊球，挑戰者需登高十公尺後往外跳躍，是非常刺激的關卡。（圖／于魯光攝）

下午我們來到位於永安北岸濱海遊憩區最北側的「後湖溪親水休憩體驗區」，經過整治的水道相當寬闊，河岸旁有水筆仔、木麻黃、馬鞍藤與海茄冬等特色植物。兩人一艘的獨木舟上路，隊友間建立起默契，方能順利前行與轉彎，不過，相較於跌宕起伏的海上獨木舟，在橋下划乘小舟平穩得多，加上教練的指導，沒有經驗的人也能輕易上手。

划獨木舟 手作土窯美食

玩累了，就前往貨櫃組成的「14F手作甜點家庭農場」，由主廚與老闆帶領大家了解農場植物、搭建土窯，備好手作PIZZA的醬料和蔬果食材。我們一邊體驗香草茶ＤＩＹ，一邊等待辛勞後的土窯美食出爐，度過充實的午後時光。

在主廚指導下手作pizza，從揉麵團、抹醬到擺料，全部DIY，完成後相當有成就感。（圖／于魯光攝）

14F手作甜點家庭農場有現場採摘的蝶豆花，可供泡茶飲用。（圖／于魯光攝）

划乘獨木舟，是十分考驗手腳協調及隊友默契的活動。（圖／于魯光攝）

桃園青年體驗學習園區

地址：桃園市新屋區新港路16號（永安漁港彩虹橋北岸）

電話：（03）486-2200

費用：門票80元（可抵餐飲）。半天至3天的體驗課程，每人500～3,200元；2天1夜的主題行程，每人1,800～2,580元起。

交通方式：沿台61線至中山西路三段／114縣道右轉，於新港路再右轉即可抵達；或搭乘火車至富岡火車站，轉乘L602或L603路公車至永安漁港站。

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(中時電子報)