氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，今明2天仍是低溫，預估後天起至大年初一，將會是回暖的好天氣。

吳德榮指出，今天凌晨5點07分平地最低溫在中南部的嘉義，出現10.8度低溫，台南的下營區、高雄的內門區也分別出現11度的低溫，北台灣因雲層多阻礙輻射冷卻，平地最低溫為12、13度左右。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，「大陸冷氣團」將自今起白天開始緩慢減弱，氣溫雖然開始緩步回升，但早晚仍寒冷，今晚明晨苗栗以北最低溫仍將只有10、11度，民眾仍須注意保暖。

降雨機率方面，氣象局指出，雖然這兩天水氣稍減，但基隆北海岸、東半部地區仍有小範圍零星降雨機率，大台北雲量多，至於桃園以南則是多雲到晴天氣。

氣象局也說，周二起氣溫將明顯回升，各地高溫將回到24至28度，且大多為多雲至晴天氣，大年初一水氣增加，北部、東半部地區將有局部短暫雨，初二起中部以北水氣變多，氣溫降低外，局部短暫雨機率也會增加。

空氣品質方面，根據環保署提醒，今天中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為普通等級，唯高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

(中時 )