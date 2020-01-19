大陸江西省一名47歲李姓男子，近2年身體發生異狀，經常突然意識不清、口吐白沫，而且四肢不僅無力還會抽動，曾有2次都被診斷為中風，但治療效果卻不明顯。日前一名廣州省的醫生，從男子的頭部抓出一條長達11.5公分的蟲子，原來他這些年來的病症，竟是20年前「生吞蛇膽」造成的。

綜合陸媒報導，李男表示，第一次發病是在2018年3月，工作到一半突然失去意識、四肢抽搐而且還口吐白沫，持續了幾分鐘後才慢慢緩解。他說：「醒過來後，我感覺右側肢體沒勁。所以當時老闆娘就讓我老家休息了。」

李男之後便常感到右側身體沒有力氣，直到去年10月22日晚間，他突然間兩眼翻白、口吐白沫、右邊身體不斷抽搐；送往當地醫院後，被醫生診斷為腦梗塞，治療好轉後出院，但1個月後又再發作。

醫生幫李男進行開腦手術，發現一條活生生的蟲子。（圖／微博）

李男到處求醫，最後來到廣東省三九腦科醫院，醫生檢查後認為李男可能是被寄生蟲感染，決定替他開腦，「一掀開肉芽腫組織，我們就看到一條白色的長條狀活蟲在蠕動。」

醫生趕緊「生擒」這條活蟲，他表示蟲子是從前額葉逐漸向後生長，就快要到達功能區，「幸虧他來得比較及時，要是再晚一點，蟲子爬到功能區進行破壞以後，他的對側肢體功能基本上就不會恢復了。」

醫生表示李男要是再晚一點來，就會終生半身癱瘓。（圖／新浪視頻）

李男事後回想起來，20多年前在廣東工作時，曾被朋友慫恿生吞蛇膽，說可以治百病，懷疑是因此而感染寄生蟲，讓他花了大半積蓄治療，直喊：「以後再也不敢吃了！」

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(中時電子報)