近日家事鬧得沸沸揚揚的歌手謝和弦昨（18日）也出席了 「第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮」，還一連唱了《備胎》、《謝謝你愛我》以及《牧羊人》等3首歌；期間他超嗨，衝上2樓觀眾席狂親吻女觀眾的手，甚至坐在一名女長輩腿上、摟住對方，嚇傻眾人。

謝和弦原是一頭綠髮，為了出席典禮，特地染了一頭桃紅色，並且搭配同色系眼影，造型相當前衛、亮眼，一登台就成為全場焦點。演唱時他越唱越嗨，不時與台下觀眾互動，比出愛心手勢，對大家示愛，還親吻多名女粉絲的手，之後還脫光上衣，裸身飆唱《牧羊人》。

不過有眼尖網友發現，謝和弦親吻的其中一名女觀眾，竟是新生代主持天后、典禮主持人Lulu的媽媽；謝和弦坐在Lu媽旁邊演唱《謝謝你愛我》，接著數度親吻她的手背，旁邊的Lu爸則是比出「讚」的手勢。

謝和弦裸身飆唱。

對此，Lu媽透過Lulu經紀人說，「對於任何突如其來，並且沒有安排好的驚喜非常感謝，平常真的不常上螢幕，希望表情看起來不會太尷尬就好。也希望大家滿意女兒今晚的表現，我是來幫她加油的。」

(中時電子報)