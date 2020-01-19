國民黨日前召開2020總統和立委選舉敗選後首次中常會，黨中央提出提報敗選檢討報告，列出七大原因，其中韓國瑜個人形象、參選總統正當性及選戰策略等「韓國瑜因素」，都被逐一分析檢討。政治觀察者劉宗夏認為，雖然他也不願意看到蔡英文高票連任，但國民黨區域立委跟韓國瑜的慘敗有跡可循，他並對此分析並點出國民黨致命傷。

國民黨檢討報告中列出敗選7大原因，包括討厭民進黨終不敵亡國感、兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局、惡質網軍帶風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同。此外，高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤、黨內矛盾不團結，輔選力道待加強、不分區立委名單未符合外界期待、青年參與政治程度度高，國民黨不受年輕選民青睞。據《中評社》報導，劉宗夏認為，蔡英文以破紀錄的高得票數連任雖讓他驚訝， 但冷靜下來看，不過就是市場機制。

劉宗夏也提及，韓國瑜以及國民黨區域立委慘敗有跡可循，若將韓跟這些區域立委看成一個品牌，那就是「品牌商譽出了嚴重的信用問題」，要贏得選戰便難如登天。劉宗夏直言，想在下次贏回來，國民黨得證明推出的產品比綠營更好。

(中時電子報)