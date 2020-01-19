長期與謝震武搭擋的美女主播谷懷萱，去年10月閃辭主持9年的政論節目《新聞面對面》，當時她不願多談離開原因，不過近日有粉絲留言讚賞她主持的表現，讓她相當感動，難得吐露過去主持的心酸內幕。
有粉絲留言稱讚谷懷萱在《面對面》的表現，「妳表現的很棒，現今很多政論節目都很偏激，而妳沒有，身為公眾媒體傳播者，如果都可以跟妳一樣，我相信社會會更好」，這番話讓谷懷萱非常感動，直呼「說真的，我被誤解非常多年，一直覺得自己很寂寞，終於看到有人來我臉書留言，說她明白我的努力」。
不少人看了也留言替她加油打氣，不過有網友不解她為何說出「寂寞」2字，她也難得吐露心聲「我還有段時間，被一群誤認我的人謾罵，說我出言不遜、尖酸刻薄，還攻擊我家人，編造無數謊言，也許您不知道，我那時天天哭，覺得很莫名其妙，甚至想結束生命，讓一切都不存在。這些可能都不是隨便留言的人能體會的。」
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(中時電子報)
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